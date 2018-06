Une fusée conçue à l'EPFL va être lancée aux USA

La Rocket Team de l'EPFL participera au concours de la Spaceport America Cup (USA) au Nouveau-Mexique dès mardi et jusqu'au 23 juin. But de la compétition: concevoir une fusée et la lancer avec précision jusqu'à une certaine hauteur définie.

Après deux ans de préparation, la fusée est enfin prête à s'envoler. Mesurant 2 mètres 70 et pesant 20 kilos, l'engin spatial est particulièrement compact, ce qui demandé un certain challenge en terme d'ingénierie, a indiqué l'EPFL lundi.

Pendant son lancement, la fusée sera propulsée par le moteur pendant quatre secondes. Le reste du vol se fera en balistique. Les compétiteurs devront faire face au climat qui pourrait dévier sa trajectoire. L'une des particularités de la fusée, son parachute unique, alors que la plupart des équipes en ont deux, précise l'EPFL. La Rocket Team participe de nouveau à cette compétition de haut niveau, après être arrivée en 8e place l'an passé.

