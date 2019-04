Une heure pour compter les oiseaux des champs

Quelles espèces d’oiseaux des champs vivent dans son propre jardin ou dans le parc voisin? C’est ce que cherche à savoir l’association BirdLife Suisse par le biais de l’opération Oiseaux de nos jardins, organisée selon un mode participatif, du 3 au 5 mai.

Pour cela, pas besoin d’être un expert, l’association demande juste de mettre une heure de son temps à disposition pour décompter les merles, grives, pinsons, étourneaux ou moineaux observés, à l’aide de jumelles et d’un bloc-notes. Le nombre maximal d’oiseaux vus en même temps pourra alors être transmis en ligne, mais aussi par courrier ou via une application.

Si l’organisation regroupant 66'000 membres propose quelques guides des oiseaux du pays aux néophytes, elle conseille aussi de privilégier les jardins les plus naturels possible. Ils abritent davantage d’espèces d’oiseaux, qui y trouveront plus de nourriture que dans des pelouses uniformes. Même le moineau domestique doit nourrir ses petits avec des chenilles et des pucerons, qui ne vivent que sur des plantes indigènes. (24 heures)