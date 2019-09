Une jeune Vaudoise s'illustre au Concours européen des jeunes scientifiques

Océane Patiny n'est pas près d'oublier son année 2019. En l'espace de quelque mois, l'étudiante de 19 ans, originaire de Denges, a remporté en mai la mention «excellent» du concours national Science et Jeunesse à Rapperswil (SG), puis, mardi, la troisième place du Concours européen des jeunes scientifiques à Sofia (Bulgarie) ainsi qu'un prix spécial de l'Agence spatiale européenne (ESA).

Son projet? Un robot sphérique ou plutôt «cylindrique», comme le précise Océane. La masse disposée en son centre est connectée à des moteurs qui lui permettent alors de se mouvoir. «C'est un prototype simple et épuré, fonctionnant grâce à des caractéristiques physiques basiques, mais qui a demandé des connaissances pluridisciplinaires: mécanique, programmation, mathématiques...» résume la jeune scientifique.

Et c'est ce qui a plu au jury international chargé de départager les 155 participants du concours issus de 39 pays. «Océane a effectué un travail très original et complet car il comprend de la modélisation mathématique très pointue, du dimensionnement de motorisation, de la conception de circuits imprimés incluant les composants électroniques nécessaires afin de contrôler un système robotisé, de l’implémentation d’une interface de contrôle, de prototypage mécanique et d’analyses poussées des résultats obtenus», a indiqué l'expert Franck Bonnet.

Océane Patiny (au centre) reçoit son prix à Sofia

«J'ai tellement appris»

«C'est gratifiant que d'autres personnes trouvent que mon travail a de la valeur», réagit modestement la Vaudoise, qui a passé plus de deux ans à imaginer la création de son robot cylindrique. «J'ai investi beaucoup de temps, mais ce n'était pas vraiment un sacrifice parce que j'ai tellement appris et j'adore apprendre de nouvelles choses», ajoute-t-elle.

L'idée de son robot a germé lorsqu'elle a assisté au test sur un glacier d'un «rover» de camarades d'une association scientifique, destiné à être utilisé en Antarctique. «Il y avait énormément de vent et comme il était trop haut sur pattes, on avait peur qu'il tombe. C'est là que je me suis demandé s'il existait un robot qui résisterait au vent», raconte-t-elle. La solution, un robot sphérique, auquel d'autres scientifiques ont déjà pensé, mais Océane a tout de même décidé d'apporter sa propre contribution.

Inspiré par BB-8 de «Star Wars»

Vu les récompenses, elle a bien fait. D'autant plus qu'au-delà de notre bonne vieille Terre, c'est dans l'espace et l'exploration d'autres planètes que son projet pourrait être développé à l'avenir pour équiper les véhicules spatiaux. Océane, qui aime à comparer son robot à l'adorable BB-8 de «Star Wars», dont elle s'est en partie inspirée, pourra d'ailleurs aller visiter des infrastructures de l'ESA grâce au prix spécial qu'elle lui a attribuée.

Le robot BB-8 de «Star Wars»

En attendant, «il est temps de passer à autre chose» et d'autres projets pour la jeune femme. Elle a débuté une période de dix mois de stage afin d'espérer pouvoir intégrer, à son terme, la Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains.