Une mise au vert studieuse pour la brigade canine

Des hommes en uniforme et armés en pleine action aux côtés de leur chien, truffe au sol? Pas de quoi susciter l'inquiétude des habitants de la région des Cluds, sur le balcon du Jura. Voilà plus d'un demi-siècle que cette scène se répète chaque année. Et ce n'est pas 2019 qui fera figure d'exception. Depuis lundi, soixante-deux gendarmes suivent la 52e semaine de formation continue des chiens de police dispensée par la brigade canine de la police cantonale. Aux Cluds, elle a trouvé un terrain d'entraînement idéal: paysages variés dans un environnement tranquille et hébergement à proximité immédiate du périmètre d'exercice.

Les forces de l'ordre vaudoises se sont d'ailleurs taillé une solide réputation dans ce domaine, puisque les gendarmes engagés ne sont de loin pas tous Vaudois, ni même Suisses. «Cette année, une vingtaine de participants viennent de l'étranger», souligne Alexandre Bisenz, porte-parole de la police cantonale vaudoise. De France, majoritairement, mais aussi de Belgique et du Luxembourg. «Mais plus qu'une véritable formation, c'est surtout un bel échange d'expérience, parce que dans chaque pays où les chiens sont engagés avec les policiers, il y a des pratiques particulières dont on peut s'inspirer. Nous nous rendons du reste de temps à autre voir ce qu'il se fait à l'étranger», reprend le chargé de communication.

Cette diversité, elle se retrouve également chez les animaux, griffant tout net l'image populaire qui fait du berger allemand le chien policier par excellence. Cette semaine aux Cluds, cinq races de canidés - dont des bergers belges - affinent ainsi leur technique de recherche et leur flair. Depuis 2005 en effet, les chiens de police ne sont plus essentiellement utilisés pour la défense, mais sont largement utilisés pour l'investigation.

