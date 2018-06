Une nouvelle tempête agite l’Église protestante

«La fin de la législature va être difficile»

Xavier Paillard, président de l’EERV, précise d’emblée qu’il n’a «pas l’intention de démissionner» face à ces remous. Il répond aux griefs.

Une «quasi-dictature» au sein du Conseil synodal?

«Non… Cela fait quatre ans que le Synode se dit inquiet quant à la conduite des ressources humaines (RH). Notre réponse est qu’il faut travailler à une gestion toujours plus professionnelle en termes de suivi des dossiers, de précision et de procédures. L’Église est aussi une institution de droit public, nous devons veiller à son bon fonctionnement administratif et financier. Nous avons donné des moyens supplémentaires aux RH. John Christin était le répondant de ce dicastère et il relayait à sa manière les demandes du Conseil synodal auprès des RH.»

Une minorité muselée par des procès-verbaux secrets?

«Je le démens formellement: le propre de la collégialité, c’est que, si on est minorisé, on doit l’accepter. Cela m’arrive également d’être minorisé et je n’en fais pas une affaire d’Etat. À plusieurs reprises nous avons fait des procès-verbaux qui n’allaient pas jusqu’aux directeurs d’office car il était question de désaccords. Que je sache, toutes les discussions du Conseil d’État ne sont pas forcément communiquées aux chefs de service.»

Un manque de vision?

«Je trouve cela injuste. Nous travaillons à des réformes conformément à notre programme de législature. Mais c’est compliqué de faire descendre cette vision jusqu’à la base. Le simple fait de poser des exigences apparaît contraire à l’Évangile pour certains.»

Une crise ouverte?

«La fin de la législature va être difficile et nous en sommes conscients. L’EERV entame une profonde mutation: être dans une Église par conviction et non plus par conformisme, cela change tout. Nous devons nous axer sur le témoignage et ne plus nous contenter d’une couverture territoriale. Cela provoque des inquiétudes et des tensions, c’est normal.»