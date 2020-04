Une pluie d’oppositions au projet des Grands-Prés

«Même si elle peut comprendre les inquiétudes des riverains, la Municipalité est déçue de l’accueil fait à ce projet, qui offre pourtant 50% de loyers abordables et modérés», confie Christian Neukomm, municipal de l’Urbanisme de Montreux. La mise à l’enquête du futur quartier des Grands-Prés à Baugy a suscité 29 oppositions, dont 14 émanant d’habitants du chemin des Leppes voisin, et une collective portant 598 signatures d’autres riverains.

Lancé il y a dix ans, ce projet estimé à plus de 100 millions de francs prévoit la construction de onze immeubles abritant 232 appartements avec un parking souterrain de 260 places, des commerces, des espaces communautaires et une crèche. Le tout pouvant accueillir environ 600 nouveaux habitants.

Nécessité contestée

L’offre de logements doit inclure de la PPE, du logement libre, mais aussi une part subventionnée et des loyers abordables – ces deux dernières catégories totalisant effectivement la moitié des surfaces de logements –, assurent Retraites Populaires et la Société coopérative immobilière Montreux (SOCIM), deux des investisseurs avec la Caisse de pensions de l’État de Vaud (CPEV) et la Caisse intercommunale de pensions (CIP). Cela n’a toutefois pas l’heur de plaire aux opposants qui contestent le projet sur le fond, notamment sur la nécessité de créer autant de logements, alors que des projets sont en voie d’élaboration au centre-ville. Une autre catégorie d’oppositions porte sur les infrastructures routières estimées insuffisantes.

«Il est prévu d’apporter des améliorations de circulation depuis la sortie de l’autoroute jusqu’au nouveau giratoire qui sera créé vers le chemin des Crêtes, réagit Christian Neukomm. De plus, la vitesse sera réduite de 60 à 50km/h entre le giratoire de la Saussaz et le nouveau giratoire. Des préavis spécifiques seront déposés sous peu au Conseil communal. Une nouvelle analyse des besoins sera aussi effectuée.» Selon ce dernier, le projet devrait dynamiser ce secteur de la cité. Longtemps pressenti pour accueillir l’hôpital unique Riviera-Chablais, désormais à Rennaz, le site de 2,5hectares des Grands-Prés doit en effet servir de cadre à un quartier d’habitation qui se veut «modèle» (labellisé Minergie-P-Eco et certifié Site 2000 watts), avec une forte dimension communautaire.

Les riverains, parmi lesquels figurent nombre d’opposants, avaient été informés de la dernière mouture du projet lors d’une séance publique le 5 février, à laquelle ils s’étaient rendus en nombre. Face à l’ampleur du projet, leurs questions avaient fusé, au sujet de la typologie des logements, de la circulation, des places de stationnement, des mesures de sécurité ou antibruit. Selon les plans du bureau Brönnimann & Gottreux Architectes SA à Vevey, les onze immeubles devraient abriter 29 studios, 84 deux-pièces, 78 trois-pièces, 34 quatre-pièces et 7 cinq-pièces. Le site comptera dans un premier temps 350 places pour vélos, dont 312 en sous-sol, ainsi que 26 places pour deux-roues motorisés. Selon le planning, les travaux devaient être lancés en septembre et s’achever en mai 2023.