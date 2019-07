Une projection vidéo à la place des feux d'artifice

Une fête du 1er Août inédite se prépare à Gland (VD) cette année. Les engins pyrotechniques seront remplacés par une projection vidéo géante de «feux» sur un bâtiment. Un feu d'artifice traditionnel de trois minutes mettra un terme au spectacle.

«Depuis deux ou trois ans, nous cherchons comment renouveler la fête du 1er Août», a expliqué mardi le syndic, Gérald Cretegny, à Keystone-ATS, confirmant un article de «La Côte». La Ville a songé à plusieurs formes de spectacle et a finalement opté pour le mapping, soit une animation visuelle projetée sur une structure en relief.

Une entreprise spécialisée a concocté un spectacle sur mesure qui sera projeté grâce à deux puissants vidéoprojecteurs sur la façade du complexe sportif et culturel de Grand-Champ. La surface projetée mesurera 100 mètres de long sur 12 de haut.

Moins de poussières fines

Des préoccupations écologiques ont aussi nourri la réflexion de la Commune: «des citoyens s'inquiétaient de la production de poussières fines lors de ces feux», ajoute Gérald Cretegny. Mais cette première est «une expérience que l'on tente. Nous verrons la réaction de la population», dit-il. Pour assurer une «transition tranquille», la projection se terminera par trois minutes de «vrais» feux d'artifice.

L'animation vidéo coûte plus cher qu'un feu d'artifice classique. «Environ 70% de plus», évalue le syndic. Le bilan sera tiré après la fête. En 2018, la facture totale des festivités – y compris le feu et les cantines – avoisinait les 44 000 francs. Elle pourrait coûter 10 000 francs de plus cette année, avec une offre étendue. (ats/nxp)