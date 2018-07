Une saison variée, d’Olivier De Benoist à Sonia Grimm

Habitué des plateaux de télévision français, l’humoriste Olivier Marie Emmanuel de Benoist de Gentissart, plus communément appelé Olivier de Benoist, sera la tête d’affiche de la saison 2018-2019 de l’Association pour l’animation de Vuarrens (AAV). Il foulera la scène du village du Gros-de-Vaud le vendredi 16 novembre avec son one man show intitulé «0/40».

Le reste de la saison fera la part belle à l’humour romand avec Karim Slama dans «Sur-Mesure» (28 sept.), Cuche et Barbezat qui présenteront un texte inédit de François Silvant, «Ainsi sont-ils!» (15 février 2019), et le duo «Les Amis» composé de Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio (29 mars 2019). Restent trois dates qui plongeront chacune les 300 spectateurs de cette salle entièrement gérée par des bénévoles dans des ambiances bien différentes. La première, le 7 décembre, sera olé olé avec Les petits chanteurs à la gueule de bois. Leur répertoire coquin inhabituel collera parfaitement avec une première partie assurée par Les Fleurs du Mâle, cette équipe de copines de la région de Thierrens.

La seconde date sera sportive avec un match international d’improvisation opposant les équipes suisse et du Québec (3 février 2019). Enfin, la dernière date ravira les enfants, puisque Sonia Grimm sera de retour sur la scène de Vuarrens le 23 mars 2019 avec un nouveau spectacle comprenant notamment de la musique live.

