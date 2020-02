Une solution en attendant le chauffage renouvelable

Dans quinze ans, la Suisse vivra (en principe) sans centrales nucléaires. Pour compenser la perte de production électrique, en particulier en hiver, quand la demande est forte, et en attendant que le renouvelable soit suffisamment développé, il n’existe a priori que deux solutions: acheter de l’électricité à l’étranger ou construire des centrales à gaz en Suisse. La première solution pose des questions de sécurité d’approvisionnement, tandis que la deuxième non seulement augmenterait nos émissions de CO2, mais s’avérerait peu efficace énergétiquement. La chaleur générée dans le processus de production d’électricité ne pouvant en effet être valorisée, elle est simplement perdue dans l’atmosphère.

Troisième solution

Directeur de l’énergie du Canton de Vaud, François Vuille voit toutefois une troisième solution: la microcogénération. Un terme rebutant au premier abord, mais aisé à comprendre si on le décompose: il s’agit de produire (génération) deux choses simultanément (co) à petite échelle (micro) dans les bâtiments. En l’occurrence, de la chaleur et de l’électricité.

«Le potentiel de diminution des émissions de CO2 des bâtiments est de 6%, soit plus de 2 millions de tonnes par année» François Vuille, directeur de l’énergie du Canton de Vaud

Il y a deux ans, alors qu’il était encore directeur du développement du Centre de l’énergie de l’EPFL, François Vuille avait ainsi lancé une étude multilaboratoires sur le sujet. «Le but était de déterminer si la microcogénération (MCG) est une solution pertinente dans le cadre de la transition énergétique en Suisse. Si elle est techniquement faisable et économiquement viable compte tenu notamment des conditions-cadres de notre pays.»

Le principe est d’utiliser du gaz naturel pour le transformer en hydrogène. Ce dernier est ensuite recombiné avec de l’oxygène, opération chimique qui produit de l’eau, mais libère au passage des électrons et de la chaleur. L’intégralité du processus se déroule dans ce qu’on appelle une pile à combustible (PàC). Un équipement occupant à peu près le même espace qu’une chaudière à mazout, mais ne nécessitant pas de cheminée.

Quels bénéfices?

En installant ces PàC directement dans les bâtiments, on multiplie les avantages: «Premièrement, on peut utiliser la chaleur du processus pour chauffer le bâtiment, détaille François Vuille. Ensuite, on rentabilise beaucoup mieux le gaz naturel qu’en le brûlant: il est en effet inutile de produire de la chaleur à 1000°C pour chauffer un bâtiment à 25°C. Enfin, les besoins en électricité étant plus grands en hiver, on fait fonctionner ces PàC au moment précis où l’on a besoin de chauffage et d’électricité.» La PàC est donc une solution qui se marie, par exemple, parfaitement avec les pompes à chaleur. Ou avec les panneaux photovoltaïques, qui, eux, produisent majoritairement de l’électricité en été. Pour François Vuille, il est donc temps de sortir de la logique d’un chauffage unique par bâtiment: «C’est en combinant plusieurs systèmes que l’on peut optimiser la production d’énergie, à la fois sur le plan économique et environnemental.»

Deux bémols

Deux éléments ternissent toutefois quelque peu cet enthousiasme: le gaz naturel est une ressource fossile et le coût d’installation est encore important. «Le système fonctionne parfaitement avec du biogaz, mais la production actuelle – autour de 5% – est malheureusement encore beaucoup trop limitée», rappelle le spécialiste. Il considère toutefois que le recours au gaz naturel est acceptable à moyen terme, s’il est utilisé efficacement et s’il est amené à disparaître de notre mix énergétique à long terme. «Il faut considérer la PàC comme une solution transitoire: elle nous offrira le temps d’aller jusqu’à la production d’énergie 100% renouvelable.»

Déjà rentable

En ce qui concerne les coûts importants, François Vuille est optimiste: «Les simulations de l’EPFL ont montré que la MCG peut déjà être intéressante financièrement pour des grands bâtiments avec une utilisation mixte commerces-habitations. Mais elle le deviendra encore plus ces prochaines années avec l’évolution des technologies, qui a tendance à faire baisser les prix.»

Quoi qu’il en soit, le directeur de l’énergie est convaincu que les PàC sont une des solutions qui permettront la transition énergétique. Près de 250'000 unités fonctionnent d’ailleurs déjà au Japon et en Corée du Sud, et les premières arrivent en Allemagne et en Angleterre. «Nous en avons déjà quelques centaines en Suisse également. Et l’étude a montré que leur diffusion en Suisse recèle un potentiel de diminution des émissions de CO2 des bâtiments de 6%, soit plus de 2 millions de tonnes par année.»