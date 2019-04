«Une star peut valoir jusqu’à 8000 francs»

Une exposition de chat est d’abord un concours de conformité au standard de chaque race, explique Chantal Collomb-Clerc juge vaudoise de concours. Mais pas seulement. Interview, en marge du championnat d'Europe des chats, ce week-end à Villeneuve.

Qu’est-ce qui fait un beau chat?

Celui qui respecte le mieux les standards de sa race. Cette description idéale comporte une échelle de points où toutes les parties du chat, sans oublier la fourrure et la couleur, se voient attribuer une valeur en points. Le standard du Mau Egyptien, par exemple, prévoit 35 points pour la couleur et le dessin de la robe tandis que les mêmes critères appliqués au Norvégien ne retiendront que 5 points. Car la couleur chez le Mau Egyptien est plus importante que chez le Norvégien. Chez le Siamois, ce sont les oreilles qui sont prépondérantes. Elles doivent se dresser bien en avant en triangle. Mais celui gagne le plus souvent le concours a, en plus, un «sweet look», une expression indéfinissable face à laquelle les autres chats ne peuvent pas régater.

Lire aussi: Trois cents chats sortent leurs griffes pour le titre suprême

Quelles sont les trois races les plus populaires?

Le Maine Coon, le British et le Bengal sont actuellement très à la mode.

Quel est le prix d’un chat de concours?

La fourchette se situe entre 1500 et 2000 francs pour un chat de concours traditionnel. Mais un Savannah de compétition peut valoir jusqu’à 8000 francs.

Un chat rarissime sera également présent ce week-end

«C’est dur d’entendre qu’il est moche»

(24 heures)