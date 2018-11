Une tour du château d’Échallens refait surface

Pièce de monnaie ou fragment d’os, certaines découvertes archéologiques sont plutôt discrètes. Pas celle que les pelles mécaniques viennent de mettre au jour à Échallens: il s’agit en effet des fondations d’une tour, qui servait vraisemblablement de porte d’entrée à l’édifice. Son emplacement correspond en tout cas assez précisément à ce qui est représenté sur une aquarelle peinte par Albert de Büren (1791-1873), visible sur le site swisscastles.ch.

«Ces vestiges prouvent que ce château très ouvert actuellement a été, par le passé une vraie forteresse.»

«Il faut toujours se méfier des représentations plus récentes, qui idéalisent parfois d’anciennes réalités», rappelle Benoît Montandon, le conservateur du patrimoine archéologique chargé d’Échallens. «Il est toutefois assez enthousiasmant de remettre au jour ces éléments que tout le monde avait oubliés et qui témoignent du glorieux passé du château. Ces vestiges prouvent que ce château, très ouvert actuellement, a été par le passé une vraie forteresse.»

Transformation en cours

La date exacte de la construction du château n’est pas connue, mais elle est en tout cas antérieure à 1273. La Commune d’Échallens en est propriétaire depuis 1816 et son aspect actuel est le résultat d’importants travaux réalisés au XIXe siècle, qui ont fait disparaître une aile et la fameuse tour.

Les travaux en cours suivent un quadruple but: rénover les bâtiments les plus anciens, créer sous l’ancienne place un guichet central permettant à la population d’y réaliser toutes ses démarches administratives, offrir au personnel communal un cadre de travail répondant aux normes actuelles et, enfin, mettre un nouveau bâtiment à disposition des services cantonaux installés dans la localité. «Il est donc probable que ces travaux d’importance constituent la dernière occasion de découvrir des vestiges permettant de mieux retracer l’histoire de ce monument», fait remarquer Benoît Montandon.

Mais les fondations de la tour ne constituent pas la seule trouvaille. Les pelles mécaniques ont aussi mis au jour un puits et des recherches supplémentaires demandées par les archéologues ont permis de retrouver les traces d’un fossé. La mise à nu du promontoire de molasse sur lequel a été bâti le château a aussi révélé la présence de trous servant probablement à installer des pieux.

Éléments à conserver

Sur le site, le chantier avance donc désormais en parallèle au travail des archéologues. Ces derniers n’excluent pas d’autres découvertes à venir puisque certains secteurs n’ont pas encore été décapés. De son côté, la Commune a déjà demandé à son architecte d’étudier la faisabilité et le coût qu’induirait la mise en valeur dans le projet final de tout ou partie des éléments découverts. (24 heures)