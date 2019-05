Une trouble affaire de viol s'effondre devant la justice

L’accusation était abominable. En mars 2018, vers 22 heures, une jeune femme de bonne famille est abordée par des dealers sur la passerelle enjambant la place de l’Europe. On lui propose de la drogue, elle refuse. Parvenue au bout de la passerelle côté Palace, un des hommes qui l’a suivie la saisit par le bras, l’intime de traverser la route, à se diriger vers un coin sombre. Là, il lui fait un croche-patte. Elle se casse le poignet. Il la pousse dans un buisson, lui baisse son pantalon, la viole, dira-t-elle, «comme dans un film porno». C’était du vent. Ou presque.

Ce ressortissant du Sud Soudan en séjour illégal a été arrêté quelques semaines plus tard – la plaignante l’avait reconnu en ville. Âgé d’une trentaine d’années, ce géant au physique de body builder comparaissait mardi en correctionnelle. Convaincu que la plaignante a bien été violée, le Ministère public avait requis 3 ans et demi de prison, tout en admettant que ce n’est «pas une affaire claire et limpide». La Cour ne l’a pas suivi. Elle a prononcé un acquittement au bénéfice du doute. Trop d’éléments et de contradictions, mis bout à bout par le défenseur Me Marcel Waser, interdisaient d’accréditer la version de la plaignante. «Comment aura-t-elle fait pour se rhabiller avec un poignet cassé?» lance par exemple l’avocat.

L’accusation a commencé à vaciller à l’examen de la vidéo d’une caméra située à hauteur du Palace. On y voit madame, téléphone à l’oreille, venant de la passerelle, suivre librement l’Africain, à plusieurs mètres, puis bifurquer à droite à son invitation vers la rue obscure. Elle doute que ce soit elle? La juxtaposition entre l’heure de l’enregistrement et celle de son téléphone montre le contraire.

Cet étrange comportement d’une personne se disant terrorisée a continué à s’éclaircir lorsque l’intéressée a admis, lors de sa sixième audition, qu’elle consommait occasionnellement de la cocaïne. Longuement interrogée par le tribunal, elle a fini par reconnaître que ce soir-là elle en voulait pour un ami, mais n’avait que peu d’argent sur elle. Elle réfute fermement l’hypothèse suggérée d’une transaction contre une prestation sexuelle qui aurait mal tourné. Or c’est ce que soutient l’accusé.

«Elle est venue vers moi, m’a fait un compliment sur mon look, affirme-t-il. Elle m’a dit qu’elle voulait que je lui vende de la drogue en échange d’une relation sexuelle. C’est ce qui s’est produit. Après, elle était très contente.»

Une chose est sûre: les choses se sont gâtées quand la plaignante est revenue sur la passerelle, hors d’elle. «Je me sentais humiliée, j’étais en rage.» Me Waser suppose que cette colère résultait de sa déception de n’avoir pas reçu davantage de drogue.

Cerise sur le gâteau, le prévenu avait accepté d’acheter contre 200 francs le sperme d’un codétenu pour tromper l’ADN. «J’étais paniqué, moi un Noir, accusé d’avoir violé et blessé une femme, comment aurais-je pu me défendre». Cela aurait pu lui coûter cher. Mais le donneur s’était dégonflé. (24 heures)