Une vague grecque sur les rives du Léman

Lausanne, son Comité international olympique, son église orthodoxe, sa statue de Ioannis Kapodistrias. Le chef-lieu vaudois a de nombreux atours hellènes à montrer. Et de l’avis de la communauté grecque romande, on s’y sent bien! «Les montagnes, le lac, c’est une ville de beauté qui nous rapproche de la Grèce», commente Maria, maman d’un élève de la nouvelle école Grec pour Tous (lire encadré). Arrivée en 2013 à Fribourg, la pédopsychiatre a fui la crise grecque avec sa famille. En cause, les taxes exponentielles qui grevaient son revenu et le licenciement de son mari, Stelios.

L’exemple n’est pas isolé. En dix ans, la population grecque du canton a presque triplé, passant de 567 en 2007 à 1555 en 2017. Comme Maria et Stelios, les nouveaux venus sont pour la plupart des travailleurs qualifiés, ne voyant pas d’avenir professionnel dans leur pays. Ainsi, en 2015, le CHUV employait 99 ressortissants grecs (dont 87 médecins) contre 46 en 2010.

La main-d’œuvre de 1970

Mais si la crise de 2008 a fait gonfler la population grecque, cette dernière ne représente toujours que 0,6% des étrangers dans le canton. Une précédente vague d’immigration avait fait grimper ce chiffre à 1%. C’était en 1970. D’abord, la guerre civile (1946-1949) pousse les travailleurs à chercher ailleurs. Ils répondent à des annonces publiées dans les journaux grecs par les gouvernements belge, allemand ou encore suisse, qui ont besoin de main-d’œuvre. Puis la dictature des colonels (1967-1973) décourage certains de rentrer. On observe la création de l’Entraide hellénique de Lausanne en 1972, mais aussi du Foyer hellénique de Lausanne (ESTIA) en 1975.

La population grecque dans le canton ne cessera pourtant de baisser jusqu’en 2005 (524 ressortissants grecs, contre 1127 en 1970). Durant cette période, l’immigration grecque est marginale. Seuls quelques enfants de bonne famille viennent étudier en Suisse, pays de référence pour les francophones de Grèce.

Philhellénisme lémanique

Outre ses institutions réputées, Lausanne et Genève disposent aussi d’atouts «politiques». La statue de Ioannis Kapodistrias, inaugurée en 2009 à Ouchy, et le quai qui porte son nom à Genève en témoignent. Le diplomate, fervent défenseur de la neutralité, contribue à rédiger notre Constitution, à faire reconnaître le canton de Vaud et à intégrer la république genevoise dans la Confédération. Il sera d’ailleurs le 1er citoyen d’honneur du canton de Vaud (1816), mais aussi le premier bourgeois d’honneur de Lausanne puis de Genève.

Les deux villes seront dès lors toujours des foyers grecs. Une société philhellénique naît à Lausanne en 1822, appelant les Vaudois à aider les Grecs dans leur guerre d’indépendance. En 1919, Pierre de Coubertin fonde l’Association des Amitiés gréco-suisses. Et la construction, en 1924, de la première église orthodoxe du pays à Lausanne indique la forte présence grecque dans la ville lémanique.

Mais Lausanne peut aussi faire l’objet d’un certain rejet: en 1923, le Traité de Lausanne signe la fin de l’hellénisme en Asie-Mineure. Les négociations avaient eu lieu durant huit mois entre le Château d’Ouchy et le Beau-Rivage Palace.

Témoignages

«D’un côté, il y avait les ouvriers, de l’autre les armateurs»

Evi Kassimidis (ici devant la statue de Kapodistrias) est l’aînée de cinq enfants, dont le père est arrivé à Lausanne en 1962. Le tapissier avait répondu à l’annonce d’une entreprise de Chavannes-près-Renens dans un quotidien grec. «Il s’est marié avec ma mère lors de son mois de vacances, tout était arrangé», raconte Evi. Sa mère arrive à Lausanne en 1963, à 27 ans. «Elle a appris le français à travers nous, en nous faisant répéter notre voc allemand.» Evi ne saura pas la langue de son pays d’accueil avant un passage en internat et sa scolarisation à 6 ans. L’intégration – «on n’en parlait pas à l’époque» – est difficile: la mère au foyer sort peu et aucune autre femme grecque n’habite le quartier. Evi se souvient lorsqu’elle chantait les calendes grecques, avec d’autres enfants immigrés. «On passait de maison en maison avec le pope, en voiture tellement la communauté était dispersée.» Là, elle prend conscience de «deux univers très différents»: «D’un côté, il y avait les ouvriers, les artisans, de l’autre les financiers et armateurs, qui vivaient dans les palaces ou de jolies villas et qui glissaient des billets de 100 francs dans la crousille.» Aujourd’hui binationale et conseillère communale, Evi Kassimidis est porte-parole de l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Après un long chemin, complexe, pour accepter son altérité, elle dit avoir enfin trouvé sa place dans cette Suisse pluriculturelle. Elle a cofondé l’école Grec pour Tous.

«Aucun autre enfant de classe d’accueil ne parlait le grec»

Argyris Rentzepis, 11 ans, est arrivé à Lausanne à la rentrée scolaire 2015. L’habitant du nouveau quartier des Fiches Nord, à Lausanne, s’acclimate gentiment et fréquente l’école Grec pour Tous (photo) le samedi. Ce qui lui manque le plus? «Les copains et le soleil. Ici, je n’aime pas le froid», dit timidement celui qui a tout de même appris à skier. À son arrivée en classe d’accueil, aucun autre enfant ne parlait grec. «À part une maîtresse dans l’école. Et moi je savais quelques mots appris à l’école à Athènes.» En peu de temps, l’écolier a acquis un français précis, dont il pèse chaque mot. Ses loisirs n’y sont pas pour rien. «Plus que sortir, j’aime lire en français et en grec.» Son lien avec Lausanne lui vient de son père, ingénieur civil formé à l’EPFL et naturalisé Suisse, qui a trouvé un emploi ici en 2013 puis fait venir sa famille (Argyris a deux sœurs de 16 et 10 ans). Comme son père, Argyris aimerait faire des études d’ingénieur à l’EPFL, «mais ensuite, je ferai ma vie en Grèce», dit-il. «C’est encore mon pays préféré…»

«En Grèce, j’aurais dû attendre pour exercer comme pédiatre»

Anastasia Giannakoura a quitté Athènes juste après son diplôme de médecine. «J’aurais dû attendre cinq ans avant d’exercer comme pédiatre, en Grèce.» Depuis 2009, après deux ans en Belgique, elle travaille en Suisse, avec son mari également médecin, à Sion, au CHUV, puis comme médecin cadre à l’Hôpital de Payerne (photo). Si leurs racines sont en Grèce, y compris celles de leurs filles de 5 et 2 ans, nées ici, Anastasia considère la Suisse comme son deuxième pays. «À la maison, on parle grec, la langue du cœur. Mais je veux que nos filles, bilingues, gardent un contact avec le grec écrit, pour avoir accès à l’histoire, à la poésie, aux nuances de cette culture qui est à la base des civilisations européennes.» Bien intégrée, maîtrisant parfaitement le français (sa mère l’enseignait), Anastasia garde l’espoir de retourner en Grèce, où vivent ses parents – avec une maigre retraite – et son frère. «Mais il faudrait avoir un projet concret, soupire-t-elle. C’est douloureux d’observer ce qui se passe là-bas sans pouvoir rien faire…»

(24 heures)