Une visite expresse pour rendre hommage à Gandhi sur le bord du Lac

Après avoir été reçu vendredi 13 septembre à Berne avec les honneurs militaires par Ueli Maurer, le président Indien Ram Nath Kovind est venu inaugurer, à Villeneuve, le buste en bronze du Mahatma Gandhi, théoricien de la désobéissance civile et qui mena l’Inde à l’indépendance en 1947. C’est au bord du Léman que l’écrivain vaudois Romain Rolland, prix Nobel de littérature en 1915 et fervent défenseur du monde non-violent, avait accueilli Gandhi pendant 6 jours en décembre 1931.

En attendant le cortège présidentiel indien, la foule s’agglutine petit-à-petit contre les barrières, séparée du buste par la route. Meishu Liu-Maillard, habitante de Lausanne se retrouve ainsi là par hasard : « je suis venue voir ce qu’il se passait étant donné que le marché était fermé à cause de cette manifestation. C’est impressionnant tout ce monde », s’exclame-t-elle. De leur côté, Patrice et Leton, deux amis de la région, montrent des signes d’inquiétudes quant au faible nombre d’agents pour sécuriser le domaine aérien, malgré la forte présence policière et de gardes du corps diplomatiques au sol. « On a vu des parapentes et des avions privés passer, c’est un peu étonnant qu’ils n’y aient pas un plus gros dispositif pour la visite d’un président », se soucient-ils.

Sous les timides applaudissements des locaux et d’une cinquantaine d’indiens agitant des drapeaux de leur pays et de la Suisse, le président Kovind, dont le rôle est uniquement formel car il est tenu de suivre les avis du premier ministre, et son épouse font finalement leur apparition (avec une dizaine de minutes de retard sur le planning). Ils sont reçus par la syndique de Villeneuve Corinne Ingold, le municipal Dominique Pythoud et l’ambassadeur de l’Inde à Berne, Sibi George au son de l’Académie Suisse de Cor des Alpes. « Mon meilleur cadeau aujourd’hui, c’est de vous voir », lance-t-il alors à la foule.

Différents discours soulignant le passage, certes rapide, mais riche en leçons et en héritage du Mahatma à Villeneuve, précédent la révélation du buste à l’effigie de Gandhi, fait en pierre d’Arvel donc de Villeneuve et coulé en Inde. « Le timing est bon car cette rencontre entre la Suisse et l’Inde intervient au moment-même où l’on fête les 150 ans de la naissance de Gandhi », souligne d’ailleurs Corinne Ingold. Seule crispation lors de cette cérémonie : le passage de nombreux bus, gâchant la vue sur les festivités. « Les horaires c’est les horaires », ironise une passante.

Le public a ensuite pu accéder au buste du Mahatma Gandhi une fois les officiels partis, les habitants de la région se tenant plus en retrait et laissant la place aux chants improvisés de la part de la communauté indienne, présente en nombre ce samedi.

À la fin de la cérémonie protocolaire, certaines Villeneuvoises saluent la réalisation du buste et espèrent que ça sera un plus pour le tourisme à Villeneuve. « Ça embellit l’entrée de la ville. Pour le reste je ne sais pas si ce qu’a fait Gandhi à Villeneuve légitime une telle statue ». Pour Paulo, venu en voisin, ce buste permet de rappeler le rôle qu’a eu la Suisse dans la reconnaissance de l’indépendance de l’Inde en 1947. « Ça donne aussi envie de connaître l’histoire de cet écrivain qui a accueilli Gandhi ici à Villeneuve en décembre 1931, Romain Rolland, car le message de paix, de tolérance et d’action non-violente promulgué par la syndique Corinne Ingold, il est encore actuel ! »