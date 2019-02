[VIDEO] Ces grands-parents qui luttent pour le climat aux côtés des jeunes

«On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat». Les jeune se sont à nouveau réunis ce samedi dans les rues de Lausanne pour manifester pour le climat. Cette fois-ci, ils étaient souvent accompagnés de leurs parents et grands-parents qui ont, tout comme eux, crié leur envie que les choses changent.

Les membres de l'Association Grands-parents pour le climat, dont la conseillère d'Etat Béatrice Métraux, étaient ravis de prendre part à la manifestation. «Je vais être bientôt grand-maman, indiquait Béatrice Métraux. Pour moi c'est donc essentiel de pouvoir offrir une autre planète à mon petit-fils ou à ma petite-fille.»

Selon un porte-parole de la police lausannoise, la manifestation a attiré dans la capitale vaudoise plus de 10'000 personnes, venues réclamer des mesures urgentes pour contrer le réchauffement climatique. Parmi elles, des personnalités tel que le prix Nobel de Chimie Jacques Dubochet, 76 ans.

Il n’y a pas que des jeunes à la manifestation pour le climat à #lausanne #ClimateAction #ClimateChangeIsReal pic.twitter.com/VodvmIeNLz — Fabien Grenon (@FabienGrenon) 2 février 2019

Les manifestants veulent que le réchauffement climatique soit reconnu comme une crise et que le gouvernement agisse en conséquence. Ils demandent notamment que la Suisse n'émette plus de gaz à effet de serre d'ici 2030, et cela sans introduire de techniques de compensation. Les participants sont inquiets pour leur avenir.

Ailleurs en Suisse

Plus de 2500 Fribourgeois se sont donné rendez-vous sur la place Georges-Python. En dépit de conditions météorologiques peu favorables, ils ont commencé par écouter des discours thématisant des actions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Les jeunes, souvent rejoints par les adultes, sont également descendus dans les rues pour donner de la voix dans les villes suisses alémaniques tout comme au Tessin. A Berne, se tenant par l'épaule, environ 2000 personnes ont fait vibrer la Waisenhausplatz. A Lucerne, les 2000 participants ont scandé «Nous sommes ici, nous faisons du bruit parce que vous nous volez notre avenir».

A Bâle, un millier de manifestants commençaient à se rassembler. Et à Soleure, quelque 800 personnes. Même le Tessin était touché par la vague de grève pour la protection du climat. Un millier de personnes, jeunes et familles mélangés, se sont rassemblées à Bellinzone.

Il y a deux semaines, 22'000 écoliers, dont 8000 à Lausanne, avaient manqué l'école pour manifester dans toute la Suisse. (24 heures)