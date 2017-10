[VIDÉO] Défilé d’avocats pour des robes haute couture

Ce n’est pas du Dior, ni du Givenchy. Mais tout de même de la haute couture. Lundi, dans un salon majestueux du Palace de Lausanne, la plus grande maison française de robes d’avocats et de magistrats présentait sa collection intemporelle. Ponsard & Dumas, établi à Lyon depuis 1881, sillonne la Suisse romande après une tournée de villes françaises pour vendre ses costumes de tradition, faits sur mesure et à la main.

Soigneusement pendues sur un présentoir, une dizaine de robes représentent la gamme au complet. De quoi sourire à première vue. Tant chacune de ces pièces noires semblent similaires. «Une fausse impression», assure le patron de la maison, Jean-Louis Thion. Trois avocats entrent dans la pièce. La leçon de mode judiciaire peut débuter. C’est que cette robe, obligatoire en terre vaudoise pour les avocats, comme pour les procureurs – et la majorité des juges et présidents de tribunaux mais dans une coupe et des couleurs différentes –, se révèle en fait dans les détails. A commencer par la matière. Il y a «La séduisante», dans un tissu léger de polyester et microfibre infroissable. Ou «L’impérieuse», dans une étoffe plus lourde et au noir plus intense, la marque de ceux qui désirent afficher leur rigueur, paraît-il.

Une étape pour les avocats

Une jeune femme s’adonne aux essayages. Les fibres naturelles, de fins lainages plus respirant, semblent séduire, malgré un prix qui s’accroît avec la noblesse des matières. C’est ensuite dans les accessoires que la différence se marque encore, comme un moyen de personnaliser la robe et de ne pas la confondre avec celle d’un confrère. Il faudra choisir une épitoge en lapin, en angora, en fausse fourrure ou en vison. Un rabat, pièce de tissu blanc plissé, mais aussi les revers de manche, la doublure qui peut se colorer, les boutons, et même la broderie à son nom à l’intérieur de cette robe qui accompagnera ces femmes et ces hommes de loi durant une quinzaine d’années.

«C’est aussi une façon de mettre une certaine distance. Lorsque vous devez juger d’affaires sensibles, vous laissez donc cette seconde peau au vestiaire en fin de journée»

Le choix est ardu mais il n’est pas anodin, confie un jeune avocat de la Gruyère. «Pour les jeunes membres du barreau, c’est une étape, souvent un accomplissement.» Tous les avocats ne peuvent d’ailleurs s’en offrir une dès leurs premières armes. Les habitués des salles d’audience le savent: nombreux sont ceux à partager leur robe au sein de leur étude. Avec pour conséquence amusante que certaines ou certains tendent à disparaître parfois sous des robes visiblement trop grandes… Pas de folie non plus dans les choix de robe des jeunes avocats. «Ils préfèrent la discrétion, observe une collaboratrice de Ponsard & Dumas. Par contre, on voit de plus en plus d’avocates expérimentées oser quelques fantaisies.»

Un mètre dans la main, une collaboratrice prend les mesures de Marion zuber, juge de paix à Nyon. Sa robe se différencie de celles des avocats principalement par son parement de satin gris. Magistrate depuis 2012, Marion Zuber n’est pas astreinte au port de la robe et pourtant elle a fait le pas. «C’est aussi une façon de mettre une certaine distance. Lorsque vous devez juger d’affaires sensibles, vous laissez donc cette seconde peau au vestiaire en fin de journée», explique-t-elle. Séparer l’individu de la fonction, apporter du cérémonial, imposer de la distance, signifier l’autorité, ou rappeler que nous sommes tous égaux face à la justice: la robe a de multiples fonctions.

Un usage romand

Si son origine lointaine est française (lire ci-contre), le port de la robe est pourtant récent en Suisse. Ce n’est qu’en 1964 que l’Ordre des avocats vaudois l’a autorisée. Avant cela, l’avocat de la région se montrait au Tribunal cantonal ou en audience criminelle en queue-de-pie et cravate blanche, voire en redingote. Et si Vaud est aujourd’hui le canton le plus attaché à la robe, son usage demeure une spécificité romande. A Genève comme à Fribourg, elle se porte mais uniquement devant certaines cours; elle reste exceptionnelle en Valais. Quant aux Suisses allemands, ils se contentent d’un habit foncé. (24 heures)