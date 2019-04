[VIDEO] Les Tracassets de grand-papa séduisent une relève de pilotes

Ils ont entre 13 et 20 ans, ne sont pas forcément fous de mécanique mais ne rateraient en aucun cas le Championnat du monde des tracassets, qui se déroule tous les deux ans à Épesses. Mais alors qu’avant ils étaient simples spectateurs ou copilotes de leurs parents pour certains, ce sont eux qui tenaient le guidon samedi. «Mon père m’a dit: si tu veux faire, vas-y, j’ai pas le temps», témoigne Emma Dubois, 15 ans, de Cully. À Épesses, Arnaud et Clément Gaillard, 16 et 13 ans, ont emprunté un tracasset à un ami et ont donc pu se mesurer à leur père pour la deuxième fois cette année.

Ce n’étaient pas les seules équipes de moins de 20 ans inscrites cette année. Parmi elles, les frères Jomini, de Chexbres, accompagnés d’un ami, concourraient pour la première fois. Au détriment de leur paternel Constant, fidèle de la course depuis 1997. Benjamin, 20 ans, et Guillaume, 18 ans, ont donc dû batailler sec pour pouvoir jouir du tracasset unique des Jomini, acheté il y a une dizaine d’années par leur père «pour le folklore». «On a participé en famille en 2017, raconte ce dernier. Ils bringuaient tellement pour faire une équipe au prochain championnat, on a dû leur promettre!»

La déco plus que la vitesse

Cette année, le père a donc laissé le guidon à son aîné et joué le rôle de figurant. «Ils avaient besoin d’un type de 40 ans…» rigole-t-il. Les deux jeunes avaient imaginé une saynète où, agents du «Tracapol», ils appréhendaient un vigneron ivre – brocardant l’article de règlement qui a fait couler de l’encre à Lavaux. Le but: séduire autrement que par la course.

Emma Dubois et Arnaud Gaillard, pilotes des deux autres équipes, n’avaient pas non plus l’intention de faire des prouesses de vitesse. Chacun a en tête le virage serré du Crêt-Dessous, où on a déjà vu des tracassets se renverser et où l’expérience du pilote est primordiale... «Ma mère était pas trop pour que je fasse la vitesse», sourit Arnaud. «Mon père me l’a interdit!» s’exclame Emma. «Et puis les rumeurs disaient que Christian et Martial (ndlr: plusieurs fois tenants du titre) seraient sans les enfants cette année, promesse qu’ils tenteraient de battre leur record!» ajoute Arnaud.

La relève des Tracassets a donc tout misé sur la déco cette année. Ce n’est que reculer pour mieux sauter. «Dans deux ans, on fera la vitesse!» promet Emma. Pareil pour Guillaume, qui lance: «Là, on voulait aller mollo pour pas détruire la déco, mais la prochaine fois, on se placera dans les trois premiers!»

«On regarde le téléjournal chaque soir et l’actu, ça parle à beaucoup de monde»

Arnaud (à g.) et Clément Gaillard (manque Thibault Rey sur la photo) ont choisi un thème politique. En 2017, ils concouraient déjà (avec Damien Rouge) flanqués du mur de Trump. Cette fois, ils visent Macron avec leur CRS au guidon suivi par deux gilets jaunes en colère, prêts à mettre le feu à l’Arc de Triomphe. «On regarde chaque soir le téléjournal en famille, témoigne Clément, collégien de 13 ans. Et l’actu, ça parle à beaucoup de monde.» Thibault, apprenti caviste de 16 ans, ajoute que «l’Arc de Triomphe, c’est un symbole, c’est là qu’il y a eu le plus de m…» Et puis, «ce qui se passe en France est simple à caricaturer», conclut Arnaud, gymnasien de 16 ans qui a passé son permis agricole pour la course il y a deux ans. Le moteur de leur tracasset a été «remis en route» par son père, Jean-René, qui a aussi donné un coup de main pour la déco. Le père de Thibault,lui, est vice-président du comité des Tracassets. De quoi donner des idées aux garçons, prêts à s’impliquer pour que cette fête perdure.

«La Coccinelle, vieillotte? On fait rien de notre âge et c’est un thème original!»

Emma Dubois (à dr.) et Chloé Martin ont choisi «Un amour de Coccinelle» pour décorer leur tracasset. Pourquoi cette référence vieillotte pour ces collégiennes de 15 ans? «On fait rien de notre âge», se marre Emma, nous rendant attentifs au tube des YMCA qui passe en musique de fond. «J’ai vu les films avec mes parents et j’ai adoré. Mon chat s’appelle «Choupette»! ajoute-t-elle. «On voulait un thème original, qui parle à tout le monde», complète Chloé. Cette dernière n’a pas dévoilé le sujet à ses parents boulangers. «Ma mère voulait avoir la surprise.» En revanche, Grégoire, le père vigneron d’Emma, a donné un gros coup de main pour poser la structure compliquée en bois, treillis et papier mâché sur le triporteur. Si Emma la pilote, qui veut devenir caviste, avoue un penchant pour le bricolage, Chloé, qui souhaite se lancer dans la vente, l’est peu. «Mais c’est cool d’être ensemble!» témoigne-t-elle après un mois de travaux manuels dans le secret d’un garage. (24 heures)