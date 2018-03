Vague de cambriolages dans les gymnases

Ce sont des cambriolages d’autant plus difficiles à élucider qu’ils se déroulent sans aucun témoin. Et pour cause: de nuit, les établissements scolaires sont vides. C’est en effet alors que les classes et les secrétariats sont fermés qu’une bande de voleurs sévit depuis deux mois. Leurs cibles: les gymnases et les écoles professionnelles à Lausanne. La police municipale confirme. Elle ne donnera pas plus détails en raison de l’enquête en cours. Elle précise néanmoins qu’à ce jour, personne n’a été interpellé.

On connaît un bout de la liste des établissements qui ont été visités. Les vols ont commencé aux gymnases de Provence et d’Auguste Picard. Ils se sont poursuivis il y a quinze jours sur les deux sites de Bugnon et de Sévelin. Les voleurs semblaient bien informés: ils ont agi le jour où tout le monde avait congé pour la cérémonie d’adieu du directeur… Ce sont ensuite l’École professionnelle de Lausanne (EPSIC) et l’École Technique et des Métiers (ETML) qui ont été cambriolées. Deux cas en dehors de Lausanne ont encore été dénoncés. Il s’agit de l’école professionnelle du Chablais à Aigle, et du gymnase de Renens qui a été cambriolé le week-end dernier. Quand ils le peuvent, les voleurs repartent avec du matériel informatique. Le plus souvent, c’est de l’argent qu’ils recherchent. À l’ETML, ils ont essayé d’ouvrir un coffre-fort à la meule. En vain: ils ont tellement fait de fumée qu’ils ont préféré prendre la fuite de peur que l’alarme incendie se déclenche.

C’est au petit matin, alors que les écoles ouvrent leurs portes, que les vols ont été constatés. Les dégâts en portes forcées et en armoires défoncées sont conséquents. À chaque fois, les directeurs ont dressé un constat des vols. À chaque fois également, l’État de Vaud a déposé une plainte pénale. La direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) a d'ailleurs sensibilisé les directrices et directeurs des écoles sur la nécessité de veiller à sécuriser au maximum les valeurs en liquide dans le coffre des écoles ou dans tout autre lieux sécurisé. Après le cambriolage à Renens ce week-end, la DGEP va transmettre un nouveau message de prévention, appelant à toute la vigilance nécessaire.

