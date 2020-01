Vaud adopte gentiment la déclaration 2.0, en 2020

Traditionnellement, la grisaille du mois de janvier s’accompagne de la réception dans sa boîte aux lettres de la déclaration d’impôt. Tous les ans à cette occasion, le chef du Département des finances organise un point presse pour donner quelques statistiques et exposer la nouveauté de l’année.

Ce lundi, Pascal Broulis a présenté la «première déclaration avec VaudTax 2.0». Le contribuable n’a plus forcément besoin de télécharger un logiciel pour remplir et déposer sa déclaration d’impôt. L’opération peut désormais se faire en ligne et sur différents supports (tablette, smartphone ou ordinateur). Le lien est déjà actif sur le site de l’État de Vaud.

Destiné aux jeunes contribuables

Mais cette nouvelle prestation n’est pas pour tout le monde. Elle s’adresse uniquement aux contribuables qui sont dans «une situation simple». Par «situation simple», il faut comprendre les salariés, taxés ordinairement et qui n’ont pas trop de patrimoine foncier. Les autres, ceux qui sont dans une «situation moins simple», devront attendre 2021 ou 2022, le temps de développer le système. «Dans un premier temps, VaudTaxe 2.0 est surtout destiné aux jeunes contribuables, précise Pascal Broulis. Notre public cible concerne ceux qui doivent remplir une déclaration d’impôt pour la première fois.»

Pour les autres, il est toujours possible de remplir sa déclaration via le logiciel VaudTax «classique» ou sur papier. «Nous ne supprimons pas le papier, mais nous essayons de réduire son utilisation le plus possible.» Sur les quelque 480'000 contribuables vaudois, 139'672 d’entre eux ont rempli leur déclaration sur papier, en 2019. Ils étaient 157'079 l’année précédente. Le chef du Département des finances calcule une baisse à 6%. Toujours au rayon statistique, 79,75% des contribuables ont été taxé pour 2018, au 1er janvier 2020. «Un record», selon Pascal Broulis.

Pour rappel, le délai pour déposer sa déclaration est fixé au 15 mars. Comme chaque année.