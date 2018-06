Vaud est champion suisse des internements forcés

Interner un patient contre son gré pour un traitement forcé. Les médecins vaudois sont friands de cette mesure de contrainte, les fameux placements en institution à des fins d’assistance (PLAFA, lire encadré). L’été dernier, «24 heures» révélait que leur nombre avait bondi de 20% entre 2013 et 2016.

Un rapport de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) enfonce le clou en comparant les données de tous les cantons. En 2016, Vaud est celui qui a ordonné le plus de PLAFA: presque deux fois plus que la moyenne suisse. Et ce, malgré plusieurs mesures prises par les autorités depuis 2015 après des témoignages dénonçant des abus.

Faute de mieux

Comment expliquer ce taux élevé? L’Obsan écarte plusieurs hypothèses pouvant expliquer les importantes variations cantonales. Rien à voir avec la diversité de législations, le nombre d’hospitalisations ou de lits en psychiatrie par habitant. Le profil des Vaudois concernés (âge, sexe, maladie) est comparable au reste du pays.

Alors, quel est le problème? «Les médecins sont confrontés à un manque d’alternatives à l’hospitalisation en cas de crise psychique, relève le Dr Stéphane Morandi, médecin cantonal adjoint chargé de faire la lumière sur la hausse des cas. D’autre part, les médecins ressentent une pression morale et légale importante. Ils se demandent ce qui va arriver s’ils prennent le risque de laisser la personne à domicile et qu’elle commet un suicide, par exemple.»

Dans ces colonnes, l’été dernier, la présidente de l’association de défense des aînés AVIVO, Christiane Jaquet-Berger, qualifiait l’augmentation des placements vaudois d’«inquiétante». «La plupart des personnes âgées, regrette-t-elle, ignorent totalement leurs droits, notamment le fait qu’elles peuvent faire recours contre cette décision.» L’association Pro Mente Sana demande que seuls les psychiatres puissent prononcer cette restriction des libertés individuelles.

C’est prouvé: les professionnels vaudois habilités à prononcer les PLAFA ont une plus grande tendance que leurs confrères à recourir à cette mesure définie dans la loi comme un dernier recours. Stéphane Morandi se refuse pour autant à parler d’abus de la part du corps médical: «À de rares exceptions près, le PLAFA est justifié, faute d’alternatives.»

Abus ou pas, l’État est décidé à s’aligner sur la moyenne nationale dans un délai de deux ans. Les mesures prises en 2017 (formations spécialisées des médecins, commission de suivi) se poursuivront mais elles ne suffiront pas à infléchir la courbe.

Équipes mobiles d’urgence

L’État veut donc proposer des alternatives aux hospitalisations pour motifs psychiatriques. Des équipes mobiles d’intervention vont être créées pour intervenir au domicile des patients sujets à une crise. Elles seront composées d’infirmiers, d’assistants sociaux et si nécessaire de médecins ou de psychologues. Un renfort précieux pour le médecin de piquet (les PLAFA sont majoritairement prononcés dans le cadre de la garde médicale). «L’intervention en urgence aura lieu au domicile du patient pour y procéder à une évaluation et, lorsque cela sera possible, son suivi pourra se poursuivre à domicile sans recourir à une hospitalisation», indique l’État de Vaud.

En 2017, le nombre de PLAFA vaudois a diminué pour la première fois depuis cinq ans (–8%). «Cette baisse semble se poursuivre dans les premiers mois de 2018, relève le Dr Morandi. On peut penser qu’elle est liée aux mesures concrètes prises depuis un an. Il y a un gros travail de formation et d’informations à faire auprès des médecins. Mais il y a aussi une volonté forte de faire bouger les choses.»

Le psychiatre juge que pour comprendre en profondeur les raisons de l’exception vaudoise, il serait judicieux de regarder de plus près ce qui se fait dans les autres cantons. «Le nombre de PLAFA n’est qu’un des indicateurs de la contrainte exercée envers les personnes qui ont des problèmes psychiques.» (24 heures)