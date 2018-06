Vaud jugé trop vache avec la race d’Hérens

Dans les verdoyants pâturages d’Oulens-sous-Échallens, un photographe se fait gentiment bousculer par de jeunes bovidés curieux et joueurs. Ils appartiennent à l’emblématique race valaisanne d’Hérens, comme Sarah, 5 ans et 680 kilos, que le professionnel de l’image est en train d’immortaliser. «Ces bêtes sont amicales. On voit bien qu’on s’occupe d’elles, la preuve est là», lance leur propriétaire, Patrick Perroud.

Son nom est lié à celui d’une star: sa vache Frégate, sacrée reine des reines pour la deuxième fois consécutive en 2015, lors de la Finale nationale d’Aproz (VS), remportée devant 12'000 spectateurs. Pourquoi le boucher d’Oulens-sous-Échallens se justifie-t-il en affirmant qu’il s’occupe bien de ses bêtes? Parce qu’il a des ennuis avec le vétérinaire cantonal, Giovanni Peduto. En hiver 2016-2017, il avait placé des bêtes en pension chez un paysan de la région. Le 21 février 2017, la visite à l’étable d’un expert de l’État s’est mal déroulée. Des veaux étaient attachés alors que, selon l’inspecteur, ils ne le devaient pas. Et, surtout, le journal des sorties des bovidés était incomplet. Le contrôleur n’avait pas la preuve que les vaches d’Hérens de Patrick Perroud prenaient suffisamment l’air. L’agriculteur qui les hébergeait a été dénoncé à la préfecture.

Le sujet qui fâche

Sur cette histoire de sorties hivernales, le Tribunal cantonal a donné raison au paysan et au boucher. C’est le sujet qui fâche chez plusieurs éleveurs vaudois de vaches d’Hérens, dont le fonctionnement psychologique diffère de celui des bêtes laitières communes. «On ne peut pas les sortir toutes ensembles après une période à l’étable. Elles se battent pour rétablir leur hiérarchie. Elles pèsent 800 kilos, c’est intenable. Elles risquent de se blesser, elles démontent tout. On a tous le même problème», déclare par exemple Yoan Guignard, éleveur aux Avants, dans les hauts de Montreux.

«Nous essayons de les laisser le moins longtemps possible à l’intérieur, mais nous ne pouvons pas les sortir tout le temps»

Les passionnés de la race d’Hérens trouvent des solutions. Ils sortent par exemple leurs vaches une à une. Respecter avec une précision absolue le rythme et les conditions imposées par les normes fédérales de détention des animaux n’est pas toujours aisé dans ces conditions. «Si je promène une bête en forêt, tenue au licol, on me dit que ce n’est pas assez, que ce n’est pas une vraie sortie. Nous essayons de les laisser le moins longtemps possible à l’intérieur, mais nous ne pouvons pas les sortir tout le temps», souligne Patrick Perroud, qui déplore un «manque de dialogue».

Le Tribunal cantonal partage ce sentiment de carence en souplesse et en discussion. Le Service cantonal des affaires vétérinaires (SCAV), relèvent les juges, «s’est contenté d’appliquer les exigences légales ordinaires, valables pour l’ensemble de l’espèce bovine, de façon plutôt rigide et schématique». La cour reconnaît que le boucher s’occupe correctement de ses bêtes. «L’autorité était pourtant confrontée à un éleveur expérimenté, qui a d’excellentes connaissances de la race d’Hérens, est manifestement attaché à ses bêtes et déploie de sérieux efforts pour les traiter le mieux possible», estiment les juges, qui ajoutent: «L’autorité aurait pu prendre conscience des spécificités de la race d’Hérens et examiner avec l’éleveur quel régime de détention était le plus approprié en vue d’améliorer, le cas échéant, sa pratique dans le canton.»

Ampleur nationale

Les juges ont demandé à l’État de Vaud de revoir sa décision sur les sorties des bêtes. Mais l’affaire prend une ampleur nationale. Le Tribunal fédéral doit s’occuper des vaches d’Hérens. À la suite d’un recours du Département fédéral de l’intérieur, pas moins. Selon le jugement du 30 avril dernier, les magistrats vaudois estiment en effet que les tensions avec certains éleveurs proviennent d’une lacune des normes suisses. «La loi n’apporte pas de réponse à la question des conditions de détention des vaches d’Hérens», selon la Cour cantonale, qui s’est renseignée: «L’aptitude au combat et le rituel de dominance observés chez la vache d’Hérens sont à la base de l’organisation des combats de reines qui ont lieu chaque printemps en Valais à l’occasion de l’inalpe.» Cette «vacherie» vaudoise ne plaît pas à Berne. Où l’autorité fédérale ne pipe mot: «La procédure est en cours. Il ne nous est donc pas possible de donner davantage d’informations.» Le vétérinaire cantonal vaudois reste également discret.

Pourquoi cette fronde vaudoise à propos d’un emblème des Alpes valaisannes? En Valais, justement, la situation semble actuellement calme. «Nous nous sommes mis gentiment aux normes. À un moment donné, il y avait eu beaucoup de réactions d’éleveurs», relève Benoît Berguerand, vice-président de la Fédération suisse d’élevage de la race d’Hérens.

Du bon sens

Des connaisseurs suggèrent que les éleveurs vaudois manquent d’expérience. Cette remarque doit résonner désagréablement aux oreilles de Patrick Perroud, propriétaire d’une vingtaine de têtes, passionné par la race d’Hérens depuis dix-huit ans. De plus, il est membre du Syndicat d’élevage de Liddes, en Valais. «J’ai des vaches en Valais et je vais souvent là-bas. Peut-être que les services vétérinaires valaisans sont plus compréhensifs. Les contrôleurs ont eux-mêmes des vaches d’Hérens, ils les connaissent», suggère-t-il. À Sion, à l’Office de l’économie animale, le coordinateur de la race d’Hérens, Blaise Maître, tranche: «Il faut faire preuve d’un peu de bon sens par rapport à l’application de la loi. Et faire la différence entre l’éleveur qui fait des efforts et celui qui n’est pas de bonne volonté.» Si le Tribunal fédéral devait reconnaître une lacune dans la loi, l’élaboration de «normes race d’Hérens» fera à coup sûr encore mugir dans les alpages et les étables. (24 heures)