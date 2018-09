Vaud n’enquêtera pas sur les cobayes de la pharma

On ne saura sans doute jamais si des Vaudois hospitalisés dans des cliniques psychiatriques ont servi à leur insu de cobayes à l’industrie pharmaceutique, au milieu du XXe siècle. Ce scandale a fait boule de neige dans plusieurs cantons l’an dernier après une étude de l’Université de Berne, amenant le député d’Ensemble à Gauche Jean-Michel Dolivo à demander un rapport sur cette question sensible. Le Grand Conseil a refusé mardi ce postulat, malgré l’avis positif de la commission qui l’a étudié.

C’est en fait la droite de l’hémicycle, PLR en tête, qui a liquidé la proposition. «On ne va pas utiliser les bonnes lunettes: ça coûtera des dizaines de milliers de francs, qui seront plus utiles pour les études d’avenir que pour celles du passé», a argué la PLR Laurence Cretegny. Son coreligionnaire François Cardinaux: «On n’a plus la même vision qu’en 1940. Si on cherche à montrer comment l’État a fait faux à l’époque, on est à côté de la plaque!» Et l’estocade est venue du député-médecin PLR Philippe Vuillemin, las que «l’on s’en prenne toujours à la psychiatrie et aux médicaments utilisés»: «Il y a probablement un agenda caché. Il s’agira, après les travaux, de demander une réparation financière pour les survivants de ces expérimentations.» Et de suggérer que cette recherche soit un jour menée par des thésards. «Rechercher une vérité historique sans juger peut certes éclairer l’éthique de maintenant, mais ce n’est pas une tâche de l’État.»

En cheville avec l’industrie pharmaceutique, la Clinique psychiatrique universitaire de Bâle a testé des médicaments non homologués sur plus de 1000 patients entre les années 50 et 70. Idem à l’Hôpital psychiatrique de Marsens (FR), a révélé ensuite la RTS en janvier 2017. À plus large échelle encore, ces tests étaient courants à la Clinique psychiatrique de Münsterlingen (TG). Zurich a demandé à ce que soient ouvertes les archives de celle de Bürghölzli. L’Hôpital de Cery, celui de Prangins ou la Métairie, par exemple, n’auront donc pas à le faire.

«Il ne faut pas avoir peur de regarder cette réalité, même si c’est difficile, a plaidé le Vert Olivier Mayor. Il faudra contextualiser, il y aura des nuances à apporter et si les accusations s’avèrent vraiment scandaleuses, il ne faudra pas balayer la poussière sous le tapis.» Le ministre PS de la Santé, Pierre-Yves Maillard, a lui-même défendu l’idée du député Dolivo. «Les essais cliniques, le contrôle éthique, la qualité du consentement: on est au cœur de ces questions aujourd’hui, dans toute une série de domaines, comme la médecine prédictive. L’analyse des données de la biobanque est toujours l’objet de tensions: quelle limite met-on à l’appétit des chercheurs? Ayons un peu de distance, de recul sur des choses qui nous paraîtront scandaleuses, afin de nourrir nos réflexions actuelles.» (24 heures)