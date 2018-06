Vaud pourrait se lancer dans les tests de drogue

Les fêtards qui consomment des drogues devraient pouvoir faire analyser ce qu’ils fument ou avalent. Et un laboratoire mobile devrait «être mis à disposition lors de manifestations festives sur l’ensemble du territoire vaudois», a proposé mardi la députée Amélie Cherbuin (PS), dans un postulat renvoyé pour étude en commission.

Le Canton de Vaud ne serait pas le premier à financer un tel dispositif. La Ville de Zurich le fait depuis 1996, le Canton de Berne depuis 1998. Un bus de contrôle de drogue (drug checking) existe aussi à Bâle. Rien de comparable n’existait jusqu’à présent en Suisse romande. Après un test convaincant à la Lake Parade l’an dernier, Genève lancera également un projet cette année.

L’objectif de ces tests consiste globalement à «réduire les risques encourus lors de la consommation», explique Amélie Cherbuin. L’essai mené à Genève a mis en évidence «certains produits hautement dosés en substance active, ce qui est particulièrement dangereux». Dans cette situation, le laboratoire mobile permet aux intervenants de déclencher une alerte et de faire de «l’information préventive» sur les drogues en circulation, précise la députée.

Les milieux de la prévention applaudissent: «Les analyses de produits pourront être consultées par la police et par les hôpitaux, ce qui permet d’obtenir des informations précieuses sur les drogues en circulation», explique Corine Kibora, porte-parole d’Addiction Suisse. Un tel laboratoire mobile ne favorise-t-il pas la consommation? «C’est reconnaître le fait que la consommation de drogue existe, nuance-t-elle. Ce dispositif permet de réduire les risques. De plus, pendant la durée du test, soit une vingtaine de minutes, un entretien est mené avec le consommateur, qui répond à des questions. Cela permet de nouer un dialogue et d’entendre des demandes d’aide et d’orienter le consommateur.»

Un tel bus serait «un élément prépondérant pour la prévention des drogues, complémentaire à l’espace de consommation et à la distribution de seringues ou de méthadone», estime Oscar Tosato, municipal lausannois (PS) chargé de la Cohésion sociale. Au fait, ne serait-ce pas à la Ville de Lausanne de le financer? Non, estime Oscar Tosato: «Les consommateurs viennent en ville pour trouver des lieux festifs mais n’y habitent pas forcément. On peut imaginer que le laboratoire se déplacerait aussi à Nyon, à Montreux ou à Yverdon.»

Les laboratoires mobiles alémaniques ont testé 2242 échantillons en 2015. La cocaïne, les amphétamines et les pilules de MDMA arrivaient en tête des substances le plus souvent analysées. (24 heures)