Vaud recevra 72 millions des cantons les plus riches

Comme sur le plan communal, la solidarité entre les Cantons s’exprime par une péréquation – les riches et la Confédération donnent un peu aux pauvres. Et à ce jeu-là, dont les règles sont très complexes, Vaud fait partie des pauvres. Ou plutôt des «bénéficiaires», selon le vocable idoine, les riches étant qualifiés de «contributeurs». Les chiffres publiés mercredi par le Département fédéral des finances indiquent que Vaud recevra en 2020 une aumône de 72 millions de francs, soit 6 millions de plus que cette année. Une faible variation, signe que la nouvelle péréquation tout juste votée par les Chambres n’a pas une grosse incidence sur le trésor public vaudois.

Voilà trois ans que le Canton a quitté le rang des contributeurs, qui ne sont que sept (ZH, GE, ZG, BS, SZ, NW, OW). Mais il est cette fois à la limite d’y revenir. «Ce serait une catastrophe, prévient le ministre des Finances, Pascal Broulis, car passer de l’autre côté, même pour une seule année, nous ferait perdre durablement certains moyens dont nous bénéficions dans ce mécanisme.» Le grand argentier évoque des montants de l’ordre de 10 à 15 millions de francs par année dont serait privé définitivement le Canton.

Si Vaud est bénéficiaire, c’est que la péréquation ne prend guère en compte la situation financière réelle des Cantons, mais plutôt leur «potentiel de ressources fiscalement exploitables». Un volet du dispositif, financé par la Confédération, permet de compenser les charges liées à la topographie des cantons alpins et à la sociodémographie des populations (selon qu’elles sont majoritairement aisées ou non). «Vaud n’est ni riche ni pauvre. Il y a des disparités entre l’arc lémanique et le Nord vaudois et la Broye, cela fait une moyenne», note Pascal Broulis.

En 2020, le pot commun contiendra 5,2 milliards de francs, dont 1,8 milliard versé par les sept cantons contributeurs et 3,4 milliards par la Confédération.