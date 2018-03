Vaud testera bientôt le vote électronique pour ses expats

À la traîne vis-à-vis de certains voisins romands, le Canton de Vaud va tester cet automne le vote par Internet. Probablement le dimanche 25 novembre, date réservée par Berne pour un probable scrutin fédéral. Répondant à une interpellation du PDC, le Conseil d’État vaudois confirme qu’il sera fin prêt à étrenner le système.

Dans un premier temps, seuls les Vaudois domiciliés à l’étranger pourront voter par Internet. Une manière d’augmenter un peu leur participation au vote, eux qui se heurtent à quelques soucis postaux pour recevoir et réexpédier le matériel de vote dans les temps. Depuis 2008, «en moyenne plus de 3% des votes provenant de l’étranger arrivent hors délai et ne sont donc pas pris en considération», indique le Gouvernement dans son rapport.

Genève en pionnière dès 2003 et Neuchâtel deux ans plus tard ont chacun lancé les premiers tests à l’échelle romande, développant leur propre outil informatique. Celui de Genève, baptisé CHVote, a depuis lors fait des émules en Suisse romande, tandis que Neuchâtel a choisi au final de se tourner vers le programme proposé par la Poste, conçu par l’entreprise espagnole Scytl Secure Electronic Voting SA, «dont le capital est en mains européennes et américaines», indique le Conseil d’État. Lequel a choisi de se rallier à CHVote, tout comme Lucerne, Bâle-Ville, Berne, Argovie et Saint-Gall. «Le fait qu’il soit largement éprouvé depuis 2003, qu’il soit intégralement en mains publiques et développé en open source est aujourd’hui un motif important dans ce choix.»

Un rapport sera délivré au Grand Conseil d’ici 2020 après avoir aussi testé la version 2.0 de CHVote, qui devrait être au point l’an prochain. Le Canton ne met pas la charrue avant les bœufs et se garde bien d’affirmer que le système sera ouvert à tous les Vaudois. Tout dépendra du bilan qui sera fait de l’expérience. (24 heures)