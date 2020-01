Vaud veut aider la presse avec 6,2 millions

Le canton de Vaud dévoile une aide à la presse à hauteur de 6,2 millions de francs sur cinq ans. Ce paquet comprend notamment une hausse des annonces et la création d'un kiosque virtuel regroupant les titres vaudois, avec des tarifs réduits pour les jeunes.

Attendu de longue date, ce paquet de mesures propose plusieurs soutiens ciblés et, pour l'heure, limités dans le temps. Un bilan sera tiré après cinq ans. L'ensemble sera soumis prochainement au Grand Conseil qui doit encore donner son aval.

Sur le fond, le Conseil d'État se dit préoccupé par la crise que traversent les médias et qui a conduit à la disparition de titres comme «L'Hebdo» ou «Le Matin» version papier. Dans ce contexte, il estime «fondé» le principe d'une aide publique aux médias vaudois, indique-t-il jeudi dans un communiqué de presse.

Un plan novateur

Le maintien de la diversité des médias est un «enjeu crucial», car c'est une «condition essentielle à la formation libre de l'opinion dans une démocratie». Ce plan est «novateur», mais il ne s'agit pas d'une «opération de sauvetage de la presse papier». Et pas question que ces mesures faussent la concurrence, avertit le canton.

Concrètement, le canton envisage plusieurs champs d'action. Le premier, pour un montant de 2,5 millions de francs, vise à soutenir la presse locale et régionale en augmentant la publication d'annonces. Il est prévu de faire paraître des informations sur les votations ainsi que sur divers sujets de prévention.

Le montant à disposition sera à répartir entre les différents médias généralistes, y compris les médias électroniques. La clé de répartition reste à définir.

Kiosque virtuel

Deuxième grand chapitre: l'aide à l'innovation (1,43 million). Il inclut plusieurs études sur les médias mais aussi la création d'une plateforme d'abonnement pour la presse vaudoise: ce kiosque virtuel agrégerait les offres payantes existantes des différents médias couvrant l'actualité vaudoise. Ce qui renforcerait la lisibilité de cette offre et faciliterait voire encouragerait les actes d'achats.

Les 8000 à 9000 jeunes du canton âgés de 18 ans pourraient y accéder pour une année à un tarif «hautement» préférentiel. Et on entre dans la troisième catégorie d'aides retenues par le canton: l'éducation aux médias des jeunes (1,08 million), qui vise à renforcer leur esprit critique face aux informations diffusées sur Internet.

Une expérience pilote sera menée au sein d'une vingtaine d'écoles et de gymnases. Des «packs médias» comprenant plusieurs abonnements seront mis à disposition des classes qui le souhaitent pour des enseignements ponctuels. Un bilan sera tiré régulièrement pour orienter le dispositif vers sa forme la plus pertinente.

Agences de presse et formation

Enfin, le canton imagine un soutien à la création de contenus (750'000 francs). Il propose de financer, durant cinq ans, un ETP au bureau vaudois de l'agence de presse Keystone-ATS, un investissement qui devra «profiter en priorité aux médias locaux et régionaux vaudois intéressés» qui devraient bénéficier d'un «tarif abordable». Il ajoute une étude - à titre exploratoire - sur la viabilité et la pertinence de créer une agence de presse régionale.

Le canton propose aussi de prendre en charge les frais d'écolage des journalistes stagiaires au Centre de formation au journalisme et médias (CFJM). Une manière de soulager financièrement les médias locaux et régionaux désirer de former des journalistes. (ats/nxp)