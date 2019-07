Vaud veut être le champion des cochons heureux

Notre série d’articles sur la maltraitance animale, publiée début juillet, avait réveillé la curiosité des défenseurs des animaux sur l’état actuel du milieu porcher vaudois. Qu’en est-il, deux ans après l’affaire Annen (lire encadré)? Le plan Paille et soleil, qui se veut respectueux des bêtes, porte-t-il ses fruits? Au lendemain de nos articles, l’association Animae avait posé ces questions à l’État de Vaud, qui leur a répondu. Les parties nous ont autorisés à en évoquer les détails importants.

Ces réponses sont sensibles. C’est la première fois que le Canton s’exprime sur les effets de Paille et soleil. Le bilan définitif sera fait en 2020, mais il est d’ores et déjà très positif, selon Frédéric Brand. Le chef de la Direction générale de l’agriculture nous confie: «Avant le lancement, nous étions à 35% de place porcs Paille et soleil. Selon nos projections, nous allons arriver à 75% en 2020, ce qui placera notre canton à la première place au niveau national en termes de bien-être animal des cochons.» En 2018, selon Frédéric Brand, Vaud comptait 200 porcheries pour 31'500 cochons.

Qu’est-ce que Paille et soleil? C’est la traduction vaudoise d’un programme agricole fédéral qui fixe des normes de bien-être supérieures au standard. Actuellement, une litière de paille dans les box et la cour extérieure ne sont pas obligatoires. Paille et soleil l’impose. «C’est un des systèmes les plus sévères d’Europe», affirme Pascal Rufer, de Prométerre. L’éleveur y souscrit sur une base volontaire. En échange, il reçoit des paiements directs.

Contrôles renforcés

Les normes sont fédérales, mais le soutien financier est cantonal. C’est d’ailleurs la spécificité vaudoise. Le Canton met 4 millions de francs sur la table pour aider ses éleveurs (entre 360 et 700 francs par porc) à construire ou adapter des porcheries qui ont litière et cour. Pascal Rufer suit de près la remise à niveau des exploitations. Il reconnaît une mutation et une «nette» amélioration. Le spécialiste dit suivre actuellement treize projets de construction de porcheries. «Dix répondent aux critères Paille et soleil, ce qui représente 10'000 cochons.»

Le plan vaudois a aussi renforcé les contrôles. Depuis août 2017, les autorités ont ordonné «deux interdictions de détention», explique Frédéric Brand dans sa réponse à Animae. Et «onze porcheries ne sont plus exploitées». «En 2018, nous avons constaté 7% d’exploitations non conformes. Pour la campagne 2019, aucun cas grave n’a été détecté à l’heure actuelle», poursuit le chef de la Direction agricole. L’année dernière, le Canton a dénoncé pénalement six éleveurs porcins.

Ce programme n’est pas encore généralisé en Suisse. Son avenir dépendra des choix du consommateur, selon Pascal Rufer. Aujour­d’hui, ce type de production coûte plus cher. Il reste lié à des labels de consommation (IP-Suisse, Coop Naturafarm, TerraSuisse, Nature Suisse). «Mais si la grande distribution décide de l’imposer à ses producteurs, alors tout pourra changer», poursuit le spécialiste de Prométerre.

Optimisme non partagé

Cet optimisme n’est pas partagé par les défenseurs des animaux. Kate Amiguet, de la Fondation Mart, travaille avec Animae. La militante est à l’origine de l’affaire Annen. Depuis, elle reconnaît de «petites améliorations» sur la densité des cochons dans les box: «Il y en a moins au mètre carré. Ils sont moins entassés.» Pour le reste, selon elle, rien n’a changé. Ce plan Paille et soleil est de la «poudre aux yeux», dénonce-t-elle. L’objectif de 75% annoncé par l’État? «C’est ce qu’ils avancent. Mais les porchers ne s’y mettent pas. Cela leur coûte trop cher. Et cela ne fonctionne pas: la paille dans les exploitations demande trop de travail manuel.»