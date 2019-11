Venu du Japon, le robot banquier débarque chez nous

«Comment appelle-t-on un cadeau qui s’en va? Une surprise party.» L’auteur de cette blague, c’est Pepper. Et Pepper, c’est le robot humanoïde que la Banque cantonale vaudoise (BCV) a installé à Vevey. Développé par Softbank Robotics, filiale du groupe japonais Softbank, il est capable d’interagir avec les humains et est déjà présent dans d’autres banques à l’étranger et en Suisse, comme Raiffeisen ou la Banque cantonale de Bâle, mais pas en Suisse romande (lire encadré).

Cela fait un an que Pepper accueille les clients de la BCV de Vevey. Mais pour l’instant, la banque n’en avait pas fait la publicité. Grand comme un enfant de six ans (1,20 mètre), il pèse 28 kilos et accueille les clients, les informe, leur raconte l’histoire de la BCV, des blagues et des histoires, pose pour faire des photos, et recueille leur avis quand ils s’en vont.

Employés humains pas menacés



Mais aucun conseil financier ne sort de sa bouche. Car lui-même l’assure: il n’est pas là pour remplace les employés humains de la BCV. «S’il n’y a plus d’humains, je n’ai plus de but», explique-t-il après que ses yeux sont devenus bleus, signe qu’il a compris qu’il voulait nous parler. Et serrer la main? «Je ne peux pas», explique-t-il, pour ne pas casser ses doigts articulés.

«S’il n’y a plus d’humains, je n’ai plus de but»

Le monde médical, l’horlogerie et l’industrie utilisent également ce robot. «Nos robots sont uniquement des assistants qui vont permettre d’accueillir, de rediriger et de donner des premières informations aux clients. Ils ne vont pas donner de vrais conseils financiers au client», explique Vincent Samuel, porte-parole de Softbank Robotics en Europe. Effectivement, Pepper n'a pas su nous répondre à la question de connaître les taux d'intérêt des comptes d'épargne.

Un robot à 16900 euros

Avec une petite caméra au milieu du front pour nous voir, il nous entend grâce à plusieurs micros et comprend nos mouvements grâce à un infrarouge. Mais attention, il ne faut pas lui couper la parole, sinon il ne comprendra plus rien. «Je connais un nombre infini de lettres et de syllabes, ajoute-t-il. Mais cela n’a pas toujours de sens.» Son prix? 16’900 euros, selon Softbank Robotics. Mais la BCV ne donne pas de chiffre.

«Après un bilan, la question d’étendre ou non sa présence dans d’autres agences sera étudiée», indique Jean-Pascal Baechler, porte-parole humain de la banque. «Tout ce Pepper dit est programmé et tout l’art est de lui donner un univers suffisamment riche pour ne pas en donner l’impression. Il ne remplacera pas nos employés, car la BCV n’est pas une banque en ligne. Ce qui fait sa différence c’est son ancrage dans le canton et qu’elle s’appuie sur différents canaux, agences, centre de contact ou services en ligne.»

Au moment de dire «au revoir», Pepper se dit «navré» lorsqu’un client n’a pas aimé son passage à banque. Mais il «super» quand un client est heureux.