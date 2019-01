Vétérinaire cantonal : «Tuer les veaux dès la détection de la maladie est juste»

Le vétérinaire cantonal vaudois Giovanni Peduto répond point par point aux interrogations des éleveurs devant abattre des veaux apparemment en pleine forme après qu'ils ont été contrôlés positifs à la BVD, une diarrhée virale bovine.

Combien de veaux ont été abattus depuis le lancement de cette campagne dans le canton de Vaud ?

Je n’ai pas les chiffres totaux sous la main. Mais il y a eu une centaine d'abattage en 2017 et le double l’an passé.

Quelle est la situation actuelle dans le canton ?

Sur un total d’environ 2500 exploitations, nous en avons aujourd’hui 11 sous séquestre (ndlr: que les bêtes n’ont plus le droit de quitter), plus 49 dans lesquelles des mesures ont été prises, principalement des interdictions de déplacer des femelles gestantes.

Quels sont les motifs ayant déclenché cette campagne d'éradication de la BVD au niveau suisse ?

La campagne est née en 2007 d’une demande de coordination de la lutte, formulée par la branche elle-même. Le problème est en effet économique et ne touche pas la santé publique.

Que s’est-il passé ensuite ?

La Confédération a mis en place un cadre légal définissant la BVD comme une épizootie (ndrl: épidémie frappant les animaux) à éradiquer. A partir de là, le but final est d’obtenir un cheptel indemne.

Comment se fait-il que le service vétérinaire fédéral affirme sur son site que la maladie est éradiquée ?

Vu que plus de 99% des exploitations sont indemnes, on peut sans autre dire qu’elle est sur le point d’être éradiquée. Dans le Canton de Vaud, le taux d’éradication est d’environ 97,5%.

Pourquoi le Canton de Vaud a-t-il tardé avant de démarrer sa propre campagne ?

Il l’a démarrée en même temps que les autres cantons. Nous observons toutefois une recrudescence de cas depuis deux ans, qui nous a incité a augmenter les mesures. Elle apparaît juste après une autre recrudescence survenue chez nos voisins fribourgeois. Cette proximité n’est pas un hasard, ni d’ailleurs le fait que les foyer actuels dans le canton sont assez localisés, notamment dans le Gros-de-Vaud ou la région de Morges: on commerce et échange des bêtes d’abord avec ses voisins.

Quel est votre point de vue personnel par rapport à cette campagne ?

Elle est complexe à gérer, mais j’y adhère pleinement. Elle permet en effet d’améliorer le statut sanitaire et, in fine, de diminuer les nombre de traitements. Donc d’obtenir des avantages de qualité par rapport à l’étranger.

En quoi est-elle complexe à gérer ?

Parce que les animaux peuvent être positifs de deux manières: de façon permanente ou de manière transitoire en transit. Pour ces derniers, la maladie ne provoque qu’une sorte de petite grippe, dont ils guérissent. Dans ce cas, on essaye de ne pas les abattre, mais ce double développement complique les processus.

Pourquoi la Suisse n’a-t-elle pas choisi de simplement vacciner les bêtes, comme le font plusieurs pays étrangers ?

Ces pays vivent avec et les éleveurs doivent faire face par leur propres moyens à la maladie, par exemple en vaccinant. La Suisse a pris l’option de l’éradication, parce que nous pensons qu’il vaut mieux prévenir que guérir ! D’autant plus que la vaccination est une charge supplémentaire que l’éleveur doit assumer. L’Union européenne commence d'ailleurs à s’intéresser à ce que nous avons fait ces dernières années. Par rapport au point d’où nous sommes partis en 2007, la campagne est un vrai succès. Travailler avec des animaux sains permet de réduire l’utilisation de médicaments et donc les frais. Au final, tout le monde est gagnant, tant l’éleveur que le consommateur et l’animal. Mais je comprend tout à fait que nos interventions soient mal vues par les éleveurs, car elles ont de vraies conséquences négatives pour eux.

Que pensez-vous des tests contradictoires réalisés chez la famille Buffat. Ces tests sont-ils fiables ?

Tout à fait. Leur taux de prédictibilité est d’environ 98,5%, ce qui est très bon. Mais sur le nombre, comme dans tous les tests, il subsistera toujours des résultats faussement positifs ou faussement négatifs. Ces derniers ne posent toutefois pas de problème à la campagne d’éradication, puisqu’à leur suite apparaîtront rapidement des résultats incohérents qui nous permettront de retomber sur l’animal avec un test contradictoire. C’est une sacrée injustice pour l’éleveur concerné, mais du point de vue de l'efficacité de la campagne, on peut alors reprendre les recherches et retrouver la source. C’est ce qui s’est produit chez M et Mme Buffat.

Pourquoi ne serait-il pas possible de réunir les veaux contaminés en un seul endroit, où on les engraisserait dans le but de les consommer ensuite ?

Parce que la loi impose de les tuer ! Lorsqu’on veut éradiquer une épizootie, on ne prend pas le risque de provoquer des contaminations indirectes. Et que la BVD reste une maladie chronique: au fil de semaines ou des mois qui passent, un nombre croissant d’animaux va donc voir sa santé se dégrader et dépérir. Les tuer dès la détection de la maladie est donc juste tant dans l’intérêt du consommateur que de celui de l’animal. (24 heures)