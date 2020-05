Vevey demande cette fois plus de 2 millions à Agnant et Christen

«En trente-deux ans de barreau et vingt ans de politique, je croyais avoir tout vu. Pourtant, je n’ai jamais été confronté à une histoire aussi invraisemblable.» L’avocat Pierre Chiffelle y perd son latin: Michel Agnant et Jérôme Christen viennent de recevoir à nouveau un commandement de payer, chacun pour un montant de 1million, de la part de la Ville dont ils sont municipaux. Ils l’avaient reçu il y a un an déjà, suscitant grand bruit dans l’opinion publique. Cette créance leur est à nouveau notifiée, à nouveau pour le même motif: «réparation du préjudice subi» par Vevey. Mais quel est ce dommage que les deux élus Vevey Libre (VL) auraient causé à leur Ville, et pourquoi une somme aussi élevée? La question demeurait sans réponse en 2019, l’avocate de la Commune, Me Corinne Monnard Séchaud, refusant de répondre, car elle n’avait alors «pas été déliée de son secret professionnel». Contactée ce jeudi, elle n’a pas donné suite.

À l’époque, Michel Agnant et Jérôme Christen étaient suspendus car sous enquête pour violation du secret de fonction. Les juristes expliquaient qu’il était courant dans des procédures juridiques similaires de demander une renonciation à la prescription, ou, faute de celle-ci, d’envoyer un commandement de payer (lire l’encadré). Sauf qu’entre-temps, dans le procès Agnant-Christen, «la montagne a accouché d’un souriceau», pour citer leurs avocats. Sur les huit dénonciations contre eux, cinq ont été classées sans suite et ils n’ont au final été condamnés que pour une seule: avoir transmis un extrait et un PV de séance de Municipalité à leur collègue de parti, ami et par ailleurs secrétaire parlementaire. Quel dégât proche du million cela aurait-il pu causer à Vevey? Serait-ce la peur qu’un jour Lionel Girardin, municipal suspendu car sous enquête pour gestion déloyale d’intérêts publics, n’attaque la Ville pour tort moral ou autre, s’il venait à être blanchi par la justice? Peu probable: «Les extraits dévoilés concernaient les gérances et non l’affaire Girardin», affirme la syndique.

La réaction de Michel Agnant à ce nouveau commandement de payer: «Cela ne m’affecte pas plus que ça, car cela provient d’une rigidité psychologique dont j’ignore la cause.» Jérôme Christen est davantage éprouvé: «À force de perdre de l’énergie là-dessus, ça finit par peser.»

L’ambiance semblait pourtant être revenue à de meilleurs auspices au sein du collège municipal, comme en témoignait Jérôme Christen dans nos pages fin mars: «Avec les charges liées au coronavirus, nous parvenons à être plus efficaces et plus rapides: il y a des urgences, on va à l’essentiel. Les tensions s’estompent car tout le monde doit tirer à la même corde.» Aujourd’hui, il s’interroge: «Je croyais que le Covid avait fait naître des solidarités. Était-ce une illusion?» «Malgré les signes d’apaisement que nous avons montrés, même en public, ils (ndlr: les municipaux Elina Leimgruber et Étienne Rivier) continuent à nous faire la guerre, dans un esprit de revanche, dit Michel Agnant. Je ne veux pas rentrer dans ces mesquineries.»

Sur l’audit du Canton

Un nouveau commandement de payer leur arrivera prochainement, dont le montant est pour l’instant inconnu, cette fois en lien avec l’audit commandé par le Conseil d’État (lire l’encadré), avertit Me Chiffelle, qui défend Michel Agnant. Et s’indigne: «Une nouvelle prétention tout aussi fantaisiste! Ces démarches – juridiquement infondées à mon sens – sont inutilement chicanières, voire constitutives de tentative de contrainte. Elles relèvent du harcèlement.»

Elina Leimgruber défend une autre position: «C’est l’avocate de la Commune qui estime que ces démarches sont nécessaires pour préserver les intérêts de la Ville. Plutôt que de devoir en arriver à leur envoyer des commandements de payer, pourquoi ne signent-ils pas simplement les renonciations à la prescription, une procédure pourtant usuelle? Veulent-ils simplement faire parler d’eux? Leur signature ne présage pas de leur responsabilité, ni de leur culpabilité, mais rallonge simplement les délais légaux. Même si je ne l’ai pas fait du premier coup, j’ai signé la renonciation à la prescription dans le cas de l’audit, et mon collègue Étienne Rivier également.» D’autres détails seront livrés mercredi prochain au Conseil communal, au moment de la réponse à l’interpellation de Pascal Molliat, président du groupe VL, qui demandait le retrait pur et simple des commandements de payer de 2019.