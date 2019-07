Vevey et son «Super Bowl» devient «the place to be»

La presse nationale et internationale se passionne pour la Fête des Vignerons. Outre l’ensemble des médias de Suisse romande et la quasi-totalité des titres alémaniques, des professionnels sont venus de Chine, des États-Unis, du Brésil, du Vietnam, du Japon et de toute l’Europe pour couvrir l’événement. Quelque 1000 journalistes ont été accrédités.

La plupart sont marqués par la rareté de la Fête et son aspect grandiose. «Un spectacle de l’envergure des Jeux olympiques ou du Super Bowl avec danseurs, musique et autres festivités», rapporte l’agence américaine Asssociated Press dans une dépêche reprise par plusieurs médias anglo-saxons. Surpris par l’ampleur de la Ville en Fête, les journalistes du «New York Times» sont restés à Vevey trois jours au lieu de deux. C’est ce même journal qui, en février, avait placé la cité vaudoise parmi les 10 destinations mondiales à ne pas manquer cet été. «The Guardian» (Angleterre), le «Journal du Dimanche» (France) et le «National Geographic» (USA) lui ont vite emboîté le pas. «Il y a eu un effet boule de neige, analyse Isabelle Falconnier, déléguée aux médias. Mais nous récoltons aussi les fruits de notre travail de prospection médiatique entamé il y a trois ans déjà.»

L’ampleur de la célébration populaire impressionne aussi la très urbaine «Neue Zürcher Zeitung»: «Un million de visiteurs, un budget de 100 millions de francs et une arène de la taille d’un stade de football: quel est ce festival qui n’a lieu qu’une fois par génération et qui figure au Patrimoine mondial de l’Unesco?» Et la réponse de son journaliste fuse: «C’est un événement qui fait partie de la mémoire collective régionale.» Le quotidien zurichois relève surtout que les femmes secouent un autre bastion masculin en Suisse: «Une femme a été couronnée, alors que peu auparavant il se disait qu’un vigneron devait d’abord s’occuper de son vignoble, puis de sa cave, puis de son épouse.»

«Blick» s’est aperçu que le vin coule à flots à Vevey. Mais la bière encore plus, assure le journal alémanique. Qui n’oublie pas le spectacle, les acteurs-figurants œuvrant depuis des mois, et la beauté du site. C’est ce que retient aussi «The Guardian» qui propose «Les dix meilleures choses à faire à Vevey, près de Montreux». Le quotidien britannique suggère à ses lecteurs d’aller à la Fête, puis de passer par les musées Chaplin et Jenisch, avant de prendre le funiculaire du Mont-Pèlerin et d’embarquer sur un bateau de la CGN.

«L’histoire intime des Veveysans»

Pour sa part, «The Daily Star», tabloïd britannique, découvre qu’il n’y a pas que du chocolat et du fromage en Suisse, mais aussi du vin. La télévision française TF1 a également consacré plusieurs minutes dans son téléjournal de 20 h à la Fête des Vignerons, «l’histoire d’une vie, d’un pays et de traditions suisses, dans des arènes construites de toutes pièces pour l’occasion».

Selon le «Dauphiné», la célébration constitue «l’histoire intime des Veveysans, qui mettent des années de leur vie au service d’un rêve». Au point que ces Suisses cartésiens en oublieraient presque leur livre de comptes, ajoute le journal savoyard. À ses yeux, «la Fête des Vignerons, c’est l’ivresse! Et donc l’oubli du lendemain. Jusqu’à la prochaine génération.» Quant au magazine anglais «Monocle», il s’apprête à convaincre ses lecteurs haut de gamme, sur 20 pages illustrées, que, cet été, Vevey est «the place to be».