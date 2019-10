[Vidéo] «Le bégaiement ne m'a pas empêché d'être heureux»

Le mardi 22 octobre est la journée mondiale du bégaiement. On estime à 1% le pourcentage de bègues dans la population. Les hommes sont quatre fois plus touchés par le bégaiement que les femmes. Le trouble apparaît le plus souvent entre 2 et 5 ans. Sans un suivi thérapeutique, un quart des jeunes enfants restent bègues à l'âge adulte.