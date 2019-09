Vieux de 56 ans, le rabais fiscal des députés vacille

Les députés du Grand Conseil touchent 480 francs par journée de travail. Mais ils ne paient des impôts que sur environ 70 francs. Pourquoi? Parce que leurs indemnités sont défiscalisées à 85%. Peut-être plus pour longtemps, car plusieurs élus veulent mettre fin à leur avantage fiscal.

Le texte qui demande la suppression de cet avantage sera présenté ce mardi au parlement. Son auteur: un député de la gauche radicale, Jean-Michel Dolivo (SolidaritéS). Mais il a reçu le soutien d’élus de gauche et de droite, dont les libéraux-radicaux Christelle Luisier Brodard et Mathieu Blanc.

Pas dans la loi

Mais, au fait, d’où vient ce rabais octroyé aux membres du Grand Conseil? C’est une «pratique administrative», selon la réponse du fisc, via un mail de sa porte-parole, Marianne Cornaz. En gros, cette défiscalisation ne repose sur aucune loi. Pour obtenir une explication plus fournie, il faut se tourner vers le chancelier de l’État, Vincent Grandjean. Ce rabais date de 1963, cité à l’époque dans les «instructions internes» de l’administration des impôts. Elle s’inspirait des règles de l’Assemblée fédérale pour les conseillers nationaux et les conseillers aux États. Ce qui faisait dire alors au fisc vaudois que ce rabais permettait de «tenir compte des frais inhérents à la charge de député» au Grand Conseil.

Mais entre-temps la pratique a changé à Berne, selon les services du parlement. Les indemnités des élus fédéraux sont entièrement fiscalisées, à l’exception notamment de leurs défraiements (transports, repas, etc.) et des 33 000 francs qu’ils reçoivent pour payer un assistant.

Le fait du prince

«Nos indemnités de députés au Grand Conseil doivent être considérées comme les revenus de chaque Vaudois, explique Jean-Michel Dolivo. Cette défiscalisation ne repose sur rien. C’est une décision du prince, le prince étant le Conseil d’État. Il n’y a pas de raison que nous ayons des privilèges. À juste titre les citoyens acceptent de moins en moins les privilèges de l’establishment.»

Comme chaque député, Jean-Michel Dolivo bénéficie lui-même de ce rabais d’impôt. Combien cela lui rapporte-t-il? Il l’ignore, ayant confié sa déclaration d’impôt à une fiduciaire. «De toute façon, ajoute-t-il, je verse 90% de mes indemnités à mon parti. Chez SolidaritéS, nous avons pour principe de ne pas nous enrichir grâce à nos mandats.»

Ce n’est pas la première fois que certains attaquent ce rabais fiscal. L’ancien député socialiste Roger Saugy avait essayé en 2009, mais une large majorité, même à gauche, avait balayé son idée. «J’étais un naïf idéaliste qui ne visait rien mais s’opposait aux abus», se souvient-il.

Augmenter l’indemnité?

Mais cette fois-ci l’idée a plus de chances d’aboutir avec des soutiens à droite. Pour Christelle Luisier Brodard, il s’agit de questionner ce système et d’analyser sa légalité: «On ne doit plus pouvoir se dire que c’est le fait du prince.»

Si certains y voient une compensation pour un job de député qui prend du temps, Christelle Luisier Brodard balaie cet argument: «Si l’on estime qu’un mandat de député prend davantage de temps que les 20% souvent articulés, ne faudrait-il pas augmenter les indemnités et les fiscaliser? Il ne faut avoir aucun tabou.»

Genève: 10% défiscalisés

Elle appelle à une comparaison avec les autres cantons. Qu’en est-il par exemple à Genève? Les indemnités des députés ont été défiscalisées dans les années 1990, selon Laurent Koelliker, le sautier du Grand Conseil. Mais le système a changé il y a quelques années, sous l’impulsion du Conseil d’État, dans le cadre d’une réforme fiscale plus globale.

«Les jetons de présence sont désormais imposés à 90%, ajoute Laurent Koelliker. Les 10% restants sont considérés comme des frais de représentation.» Les députés genevois touchent 160 francs par séance de deux heures.