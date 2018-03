Villarzel console 40 propriétaires lésés par la LAT

Trente-neuf propriétaires fonciers de Villarzel vont se partager près de 1 million de francs de dédommagement pour avoir vu leur terrain constructible dézoné. Ceux-ci n’ont pas eu gain de cause devant un tribunal – sans doute auraient-ils été déboutés – mais profitent d’un accord liant leur commune, celle de Morges et un promoteur immobilier. Cet échange de droits à bâtir dealé l’an passé sous l’œil des médias connaît donc son dénouement. Contre espèces sonnantes et trébuchantes, la localité a cédé l’équivalent de sept hectares de terrain constructible excédentaires au promoteur du futur quartier Prairie Nord-Églantine, prévu à Morges sur des surfaces agricoles.

C’est le Conseil général de la commune broyarde qui a en quelque sorte scellé la procédure, dans sa séance de lundi. Comme le rapporte La Broye, l’organe délibérant a validé l’octroi de ces indemnités, totalisant 964 917 francs. Cette enveloppe n’est qu’une partie de ce que va toucher Villarzel. L’hoirie propriétaire des terrains morgiens va en effet lui verser 5,1 millions de francs au total. Avec le solde, la Municipalité pourra financer nombre d’investissements à venir. «Notamment la réfection de bâtiments communaux, l’agrandissement du parking de la grande salle de Sédeilles, l’installation de la fibre optique à Rossens (ndlr: deux hameaux de Villarzel), énumère le syndic, Max Blaser.

Le montant est consigné chez un notaire et sera libéré une fois échu le délai référendaire lié au vote du Conseil général. Villarzel restera l’une des seules communes vaudoises à avoir ainsi pu offrir à ses citoyens lésés par la LAT une compensation à laquelle ils n’auraient pas eu droit autrement. Les conditions pour toucher un dédommagement devant un tribunal sont en effet très strictes et la majeure partie des propriétaires de terrains qui seront dézonés ces prochains mois n’en verront pas la couleur. Conclure un tel échange de droits à bâtir n’était possible que durant le moratoire sur les nouvelles zones à bâtir, dont est sorti le canton de Vaud le mois dernier. (24 heures)