Ville et Canton suivent de près la crise à la HEMU

L’enquête interne lancée cet été pour «reconsidérer la gouvernance» de la Haute Ecole de musique et du Conservatoire de Lausanne (HEMU-CL) n’a pas échappé aux pouvoirs publics, qui subventionnent l’institution. «Nous nous baserons sur le rapport d’audit interne pour nous prononcer», indique Cesla Amarelle, conseillère d’Etat chargée du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Même son de cloche du côté de Grégoire Junod, syndic de Lausanne chargé de la Culture.

Les premiers résultats de l’enquête interne sont attendus pour janvier. «Plusieurs rencontres ont eu lieu et sont encore prévues, notamment entre les chefs de service vaudois, valaisans et fribourgeois et le président du conseil de fondation», indique Nicole Minder, cheffe du Service vaudois des affaires culturelles. La Commission de gouvernance devra en effet tenir compte de la structure complexe de la HEMU – intercantonale, mêlant HES et école de musique.

François Margot, qui représente le Canton au sein du conseil en tant que délégué externe, est l’un des trois membres – qui seront «selon toute vraisemblance» accompagnés par un expert externe – de cette commission. «C’est un processus qui intervient dans un cadre tendu, mais il faut distinguer les hommes et les femmes d’un côté et la gouvernance pure de l’autre», précise-t-il. Il indique encore que le groupe s’est «saisi dans l’urgence des conflits actuels, indépendants de la gouvernance, ce qui a eu une légère incidence sur notre programme».

Il tient également à préciser que c’est la première fois qu’un audit interne vise la gouvernance, comme le dit aussi un communiqué de la Fondation du Conservatoire de Lausanne. Les différents témoignages recueillis par 24 heures nous permettent toutefois de maintenir notre position sur les enquêtes internes antérieures faisant état de problèmes liés à la direction générale.

Concernant la fusion avec l’EJMA, le syndic Grégoire Junod prend note de son retard et comprend que «le climat actuel, mis en lumière par 24 heures, refroidisse les ardeurs» de l’école de jazz et musiques actuelles. «Nous avons fait une proposition pour régler les problèmes liés aux caisses de pension et restons convaincus du bien-fondé de la fusion, qui s’inscrit dans le projet cohérent de deux pôles d’enseignement non professionnel de la musique avec le Conservatoire et l’EJMA d’un côté, et les cinq autres principales écoles de musique de l’autre.» (24 heures)