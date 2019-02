Visiteurs en hausse pour Japan Impact

Dimanche en fin d'après-midi, alors que la manifestation n'était pas encore terminée, le chargé de la communication estimait que la fréquentation de cette 11e édition était d'ores et déjà en augmentation. En 2018, environ 7000 visiteurs avaient fait le déplacement de Japan Impact.

"Samedi, nous avons vu surtout des adolescents et de jeunes adultes", explique Adrien Pasche. Alors que le public du dimanche était plus familial, avec les enfants et leurs parents.

Le concours de "cosplay" a été, comme chaque année, un incontournable de la manifestation. Les jeunes participants déguisés en personnages de mangas ou de jeux vidéo se sont succédés pour ce concours associant costume et interprétation. "On a vu de très beaux déguisements", souligne Adrien Pasche. Par exemple un groupe incarnant des personnages du jeu "World of Warcraft" ou un autre s'inspirant de la série de manga "Seven Deadly Sins".

Les visiteurs avaient aussi la possibilité de passer dans près de 30 ateliers consacrés essentiellement à la culture traditionnelle japonaise. L'occasion de découvrir l'art de l'origami ou de la calligraphie, la cérémonie du thé ou la manière sophistiquée de porter un kimono. (ats/nxp)