Vive inquiétude au sujet des TGV pour Paris

C’est confirmé: la gare de Vallorbe perdra un trajet aller-retour en TGV dès mi-décembre 2019. Avant même d’être officialisée, la nouvelle avait provoqué la polémique ces derniers jours. Des responsables politiques ont contesté la décision.

La société franco-suisse TGV Lyria a répondu vendredi aux critiques en détaillant un programme dans lequel elle investit 600 millions de francs. «Lausanne et le canton de Vaud sont les bénéficiaires de la nouvelle offre de TGV Lyria. Elle introduit une augmentation de la fréquence et du nombre de places ainsi qu’un confort amélioré. Il est vrai que nous supprimons un trajet par Vallorbe mais, pour compenser, le nombre de sièges sera augmenté sur cette ligne», assure Fabien Soulet, directeur général.

Six TGV depuis Lausanne

Dans le détail, explique la compagnie, six allers-retours quotidiens de TGV seront programmés entre Lausanne et Paris. Trois d’entre eux transiteront par Genève au lieu d’un aujourd’hui. Et trois autres par Vallorbe et Dijon. C’est le point qui provoque des protestations de l’État de Vaud, de la Commune de Vallorbe et de la région française Bourgogne - Franche-Comté: actuellement, quatre trains passent par Vallorbe.

L’apparition des convois à deux niveaux devrait compenser le parcours supprimé, estime TGV Lyria. La société franco-suisse table sur le renouvellement de la flotte et sur l’accroissement de la capacité des rames, toutes équipées du wifi: 507 places, contre 355 actuellement. L’horaire sera en outre optimisé et cadencé.

Résistance politique

Tout cela ne convainc pas les instances politiques du Canton de Vaud et de France voisine. Vendredi, une lettre a été adressée à Andreas Meyer, directeur des CFF, propriétaires à 25% de TGV Lyria. La missive est signée Nuria Gorrite, conseillère d’État vaudoise, et Marie-Guite Dufay, présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Leur texte rappelle les 60 millions investis par la Confédération dans l’amélioration de la ligne du Jura, en application d’un vote populaire des citoyens suisses, en 1998, sur le financement des grands projets ferroviaires et le raccordement aux lignes à grande vitesse.

La décision de TGV Lyria «affaiblit une liaison internationale essentielle entre la Suisse et la France, qui fait partie du plus court chemin ferroviaire entre Paris et Milan», affirment les deux politiciennes. Elles s’inquiètent aussi de la mise en circulation de TGV supplémentaires entre Lausanne et Genève, une ligne saturée où des trains ont été sacrifiés en raison des chantiers en cours.

Déception à Vallorbe

Le syndic de Vallorbe, Stéphane Costantini, déplore quant à lui l’effet négatif de la décision sur les régions suisses et françaises traversées par le TGV du Jura. Selon lui, l’usage de la ligne n’est pas seulement touristique. Elle sert aussi à des trajets professionnels. Il observe à ce sujet que les 150 places du parking P+R de Vallorbe sont fortement occupées. De son côté, TGV Lyria assure qu’une quinzaine de passagers seulement montent dans le train pour Paris au départ de Vallorbe à 7 heures du matin. C’est pourquoi la société franco-suisse projette de «fusionner» ce TGV avec celui de 9 heures en vue d’un nouveau départ à 8 heures. (24 heures)