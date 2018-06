Voie interrompue entre Rolle et Allaman

La voie entre Allaman et Rolle sur la ligne Lausanne-Genève est interrompue pour le trafic ferroviaire, ont indiqué les CFF jeudi soir. Il faut s'attendre à des retards et des suppressions de trains.

Les trains Intercity IC 1 sont supprimés entre Lausanne et Genève-Aéroport. Les trains Intercity IC 5 sont supprimés entre Morges et Genève-Aéroport. Les trains grandes lignes IR sont supprimés entre Lausanne et Genève-Aéroport.

Les trains RE (Vevey-Genève) sont supprimés entre Morges et Gland. Des trains de navette circulent entre Genève et Genève-Aéroport. La durée de la perturbation est indéterminée. (ats/nxp)