Votre chat menace moins la biodiversité que vous

Postée derrière la fenêtre, Plume inspecte l’espace vert à l’extérieur, guettant le moindre mouvement suspect dans les arbres, buissons et pelouse. La petite chatte d’un an attend avec impatience le moment où son maître la laissera sortir. Son terrain de chasse se constitue d’un petit jardin arborisé, quasi en face de la piscine-patinoire de Montchoisi, où passent volontiers oiseaux, lézards et petits mammifères.

Nous sommes avec Marylène Wassenberg qui nous emmène sur les traces de Plume. Le félin a joué les cobayes pour une expérience initiée par Sauvageons en ville, un projet collaboratif entre l’Unil, les Musée et Jardins botaniques cantonaux et la Ville de Lausanne, et dont le but consiste à organiser des événements pour montrer la nature en ville. La chatte - comme quatre autres minets lausannois - a porté un traceur GPS qui a enregistré ses allées et venues les 18 et 19 septembre 2019. «Elle ne sort quasi jamais du périmètre de son jardin arborisé», explique l’experte en désignant le tracé sur la carte. «Et elle revient souvent à la maison durant la journée. Ses maîtres me l’ont dit: ils la rappellent régulièrement avec des croquettes pour éviter qu’elle ne parte trop loin.» Nous traversons le jardin, observant plusieurs arrêts aux endroits stratégiques - piliers de balançoire, arbres et mobilier urbain - où Plume a usé de ses griffes pour marquer son territoire. Le tracé le montre clairement, hormis une école à proximité qu’elle a visité à l’heure de la récréation, la minette ne s’éloigne guère. «C’est une chatte sociabilisée aux enfants, car elle vit avec des ados, développe Marylène Wassenberg. Elle a dû être attirée par les bruits des élèves dans la cour.» La petite chatte n’a du reste pas besoin d’aller chercher bien loin son bonheur: son terrain de chasse favori se trouve juste sous son nez, pour autant que ses maîtres lui ouvrent la porte...

Grâce à un traceur GPS, les pérégrinations de «Plume» ont pu être enregistrées et analysées. Image: SAUVAGEONS EN VILLE/GEO.ADMIN.CH

Au service des hommes

«Il y a près de 9500 ans, les humains ont domestiqué les chats pour leurs talents de chasseurs», indique Madeleine Geiger, biologiste et chercheuse chez SWILD, une ONG zurichoise qui oeuvre pour la conservation de la nature en Suisse. En s’en prenant aux rongeurs, les matous participaient à protéger les réserves de céréales ou limiter la propagation de certaines maladies. «L’idée de notre rencontre de mercredi 9 octobre, c’était de partir sur les traces des chats traqués par GPS, de montrer l’impact de nos minous sur la biodiversité et de donner des conseils aux maîtres pour limiter la casse», explique Julien Leuenberger de Sauvageons en ville.

En 2011, une étude publiée dans la revue Global Change Biology, expliquait les effets désastreux des chats sur les populations de vertébrés dans une centaine d’îles de la planète où ils avaient été introduits. Gardien de la biodiversité dans le monde, l’UICN avait même classé en 2010 le chat parmi les espèces les plus invasives au monde.

Sale réputation

De quoi porter un coup à la réputation des matous. «On ne peut pas comparer la dangerosité des chats d’Europe ou de Suisse avec ceux introduits sur ces îles», indique Madeleine Geiger. «Il n’existe pour l’heure pas d’études scientifiques qui permettraient de connaître l’impact des chats sur la biodiversité en Suisse. Il y a des dangers - pollution, destruction des habitats par exemple - bien pires pour la survie des oiseaux et autres petits animaux que les chats.»

Instinct de chasse - Sous des dehors mignons, «Plume» est un prédateur qui tuera si l’occasion se présente. Image: VANESSA CARDOSO

Stéphane Crausaz, le porte-parole de la SVPA (la société vaudoise de protection des animaux) est de l’avis de la biologiste. «Le problème c’est la prolifération de chats errants, explique-t-il. Mais en Suisse la situation est sous contrôle et surtout aucun chiffre ni étude ne tend à prouver que les félins seraient responsables, chez nous, de la diminution ou de la mise en danger d’espèces d’oiseaux ou petits mammifères.» A la mi-août, la commission de la science, de l’éducation et de la culture a déposé au Conseil national une motion visant à rendre obligatoire l’identification électronique de tous les chats et à permettre, sans autre accord nécessaire, la stérilisation des matous inconnus au registre.

Mortelles fenêtres

Pour illustrer ses propos relativistes, Madeleine Geiger se lance dans un calcul. «En 2010, nous avons participé à une étude pour connaître le nombre de victimes perpétrées par les chats. Nous sommes arrivés à une estimation de 100’000 à 300’000 individus par mois.» Selon une étude américaine, annuellement chaque façade de maison serait responsable de la mort d’au moins un oiseau. «En Suisse, il y a 1,7 million de maisons sans compter les bâtiments utilisés comme bureaux ou pour l’industrie. Il y a donc par extrapolation autant d’oiseaux qui s’écrasent contre les fenêtre de ces bâtiments.» Soit environ 140’000 par mois. «Ce qui est autant que sous les griffes des chats.»