Week-end noir pour les automobilistes

Les usagers de la route devront prendre leur mal en patience ce week-end à Lausanne. En cause: une manifestation pour le climat samedi et le marathon dimanche. Samedi, c’est une grève pour le climat qui va chambouler la circulation dès 14h30. Le cortège partira du parc de Montbenon et empruntera l’itinéraire suivant: avenue Jules-Gonin –avenue Jean-Jacques-Mercier–place de l’Europe–rue Centrale–rue du Pont–place de la Palud–rue de la Madeleine–place de la Riponne. La fin de la manifestation est annoncée pour 18 h. «Le trafic sera dévié en conséquence et des perturbations de circulation sont à prévoir», prévient la police.

Dimanche, c’est la tenue du Marathon de Lausanne qui apportera son lot de complications sur les routes. La circulation sera interdite sur le parcours de la manifestation, entre Lausanne et La Tour-de-Peilz, de 7h30 à 17h environ. Font exception à cette restriction, les services publics, les secours et certains riverains. la réouverture des routes s’effectuera en fonction de l’évolution des courses. À Lausanne, les restrictions de circulation ont commencé ce jeudi 24 octobre. Elles se poursuivront jusqu’au mardi 29 octobre vers 12h.

Les quais d’Ouchy et de Belgique resteront fermés durant cette période. Seuls les cars se rendant au Musée du CIO pourront y accéder depuis la tour Haldimand (interdit également aux cars le dimanche 27 octobre 2019). Le jour de la course, des reports de trafic se produiront sur les axes avenue de Rhodanie – avenue d’Ouchy, ainsi que sur les avenues de Cour et des Figuiers. La police recommande aux personnes désirant se rendre dans le sud de la ville d’utiliser les transports publics.