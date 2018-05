Yverdon fait face aux intempéries

«Les interventions des pompiers ne sont pas prêtes de s'arrêter, confie Valérie Jaggi, municipale en charge de la Défense incendie, de la Mobilité et de la Police. Nous avons pour l'instant deux familles à reloger à cause d'une inondation dans un immeuble à la rue de la Villette où l'électricité est complément coupée. Mais la nuit est encore longue.»

Jeudi, en fin d'après-midi, la ville d'Yverdon était frappée par de violentes averses. En conséquence, plusieurs immeubles ont été inondés. Contacté, le Service de défense incendie et secours (SDIS) Nord vaudois explique que le nombre d'appels n'a pas cessé d'augmenter jusqu'en début de soirée. S'il n'est pas encore possible de préciser l'étendue des dégâts, Valérie Jaggi détaille que des nombreuses caves sont sous l'eau. À 22h, les pompiers affirmaient sur leur page Facebook avoir été alarmé à 146 reprises. La Protection civile Jura-Nord vaudois a aussi été mobilisée face à l'ampleur des événements.

La municipale affirme qu'Yverdon est le lieu le plus touché par les intempéries du Nord vaudois: «Deux-tiers des interventions se sont déroulées à Yverdon-les-Bains et l’autre tiers dans la région.» Elle ajoute: «La situation commence à se calmer. Maintenant, on espère surtout qu'il ne recommence pas à pleuvoir.» (24 heures)