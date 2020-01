À Lausanne, vous serez filmé au cimetière et à la déchetterie mobile

Lausanne s’adapte aux possibilités qu’offre la loi vaudoise sur la protection des données et propose, comme son règlement l’exige, un bilan sur son parc de vidéosurveillance.

Les élus lausannois ont eu la charge mardi soir de valider la pose de caméras dans deux types de lieux jusqu’ici non équipés: les cimetières et les déchetteries mobiles. Les premiers pour faire suite aux «actes de vandalisme» ayant eu lieu dans le carré musulman du Bois-de-Vaux en octobre 2017. Les secondes parce que les autorités y constatent des dépôts non autorisés.

Des modifications du règlement permettent aussi désormais de conserver les images durant sept jours contre quatre précédemment. Autre nouveauté, les horaires sont adaptables et relatifs à ceux des lieux surveillés. Enfin, pour la gestion d’un risque précis lorsqu’il s’agit de lever un doute, il sera possible de visionner les images en direct.

Côté bilan, la Ville indique que 38 lieux sont filmés sur son territoire, mais aussi sur des sites lui appartenant hors de ses frontières. Par exemple à Lavey, Lutry ou encore Chavannes. Depuis 2014, douze installations supplémentaires ont fait leur arrivée dans le dispositif. Notamment celle de la piscine de Mon-Repos, après un recours.

Les nouveaux sites autorisés pourront faire grimper le nombre de caméras lausannoises aux environs de 45.