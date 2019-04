À Saint-Saphorin, la bouteille sert d’unité de compte

On ne s’enrichit pas en siégeant au Conseil communal de sa Commune. «Je ne suis pas sûre que la motivation des conseillers doive passer par là, mais par la conviction de s’engager», estime Claudine Wyssa, présidente de l’Union des communes vaudoises (UCV). La participation aux séances du Conseil communal, l’étude des préavis ou encore la rédaction de rapports de commission sont néanmoins rémunérées dans la plupart des localités vaudoises. Mais on dénombre autant de tarifs et de pratiques qu’il existe de Communes. Les barèmes et les usages sont déterminés par le Conseil communal sur proposition de son bureau en début de législature. Seul maître à bord, le corps délibérant peut décider d’un paiement en argent (pratique prépondérante), en bouteilles (Blonay, Chardonne), par un repas ou encore par une sortie de fin d’année ou de législature (Moudon, Bourg-en-Lavaux).

De 15 à 75 francs la séance

Le président du Conseil reçoit généralement un forfait annuel. Les membres de commissions permanentes de gestion ou des finances, sollicités sur de nombreux sujets, sont souvent rétribués à l’heure, en plus des jetons de présence pour les séances plénières. Là, les tarifs varient de 15 (Bonvillars) à 75 fr. (Écublens) par séance. C’est 30 fr. à Vevey et 50 fr. à Montreux. Avec la complication des dossiers, la tendance est à la hausse. À Lausanne, les conseillers sont rémunérés 40 fr. l’heure de présence en plénum ou en commission. Pour un conseiller de la capitale normalement assidu, cela représente environ 5000 fr. par an. Les membres des Commissions des finances ou de gestion gagnent plus. S’ajoutent encore 560 fr. par an pour des frais d’impression, la connexion internet et la place de parc. C’est bien davantage qu’à Corseaux, qui rémunère les présences à la demi-douzaine de séances plénières annuelle par trois bouteilles. Cette législature, il y a même eu une proposition de passer à deux bouteilles pour réaliser une économie de 4000 fr. par an qui a finalement été enterrée.

De la conversion des bouteilles en jetons

À Yvorne, les conseillers reversent leur salaire en argent à leur parti. Une pratique assez courante. Mais les élus vuargnérans reçoivent trois bouteilles en fin d’année. Aigle a choisi une variante mixte pour tous les goûts: 40 fr. par séance du Conseil ou quatre bouteilles. À Saint-Saphorin, fief du chantre vaudois feu Jean Villard-Gilles, et donc un peu le berceau du canton, «l’unité de compte est la bouteille de vin, explique Patrice Bocquet, secrétaire du Conseil. Les grasses rétributions des élus s’élèvent à deux bouteilles par année civile plus deux bouteilles pour chacune des trois séances annuelles, soit huit flacons en tout. Si l'on veut convertir cela en jetons de présence, en supposant moitié blanc, moitié rouge, sourit ce dernier, on arrive à 114 fr., soit 38 fr. par séance.» (24 Heures)