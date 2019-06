À Vevey, la grève des femmes fait grand bruit

Grève des femmes Ce vendredi 14 juin, les femmes sont dans la rue pour défendre l'égalité. Suivez les événements de cette journée minute par minute. Plus...

Grève des femmes Le clou de la grève des femmes à Nyon a réuni plus de 600 personnes sur la place du Château peu avant 16h. Plus...

Egalité Près de 300 personnes étaient réunies sur la place Pestalozzi. À 16 h 30, le cortège emmené par les grévistes s'est rendu à la gare. Plus...

Mobilisation Écart salarial, sexisme, manque de crèches, rétributions insuffisantes ou encore brimades: plus de 500 horlogères et horlogers de la vallée de Joux, là d'où est partie la grève de 1991, ont dénoncé les inégalités dans les manufactures. Plus...