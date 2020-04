À l’EPFL, la lutte contre le coronavirus est l’unique sujet de recherche autorisé

Officiellement, le campus de l’EPFL est fermé. La quasi-totalité des labos ont suspendu leurs recherches, les amphis et les salles de cours sont vides; l’enseignement se fait désormais en ligne. Il est même strictement interdit de pénétrer dans l’enceinte de l’école. Mais la vie ne s’y est pas totalement arrêtée pour autant.

En deux semaines, Covid-19 oblige, l’École polytechnique a décidé de réorienter toute sa recherche pour lutter contre la pandémie. Mi-mars, une fois le campus bouclé, elle a invité ses chercheurs à lui soumettre des projets en ce sens. Entre recherches de longue date et idées neuves, une cinquantaine de propositions ont été formulées. «La direction de l’EPFL a sélectionné douze projets de recherche susceptibles d’avoir un impact rapide et tangible sur le coronavirus. Ces projets peuvent compter sur un budget complémentaire, mais devront être réalisés sur le court terme. Nous attendons de premières retombées d’ici à six mois», indique le professeur Andreas Mortensen, vice-président de l’EPFL pour la recherche.

Médecine et informatique

Conséquence d’un tour de force impressionnant, les projets retenus sont tous déjà lancés. Les chercheurs qui les portent sont désormais les seules personnes autorisées à se trouver sur le campus fantomatique. Le spectre de cette armada anticorona est vaste: prévention de la contagion, outils de test et de diagnostic ou encore recherche de vaccins. On citera aussi le projet d’un revêtement transparent à appliquer sur du verre, par exemple dans les hôpitaux. Non toxique, il détruirait les pathogènes, aidant à réduire la charge virale dans les établissements hospitaliers.

Le numérique n’est pas en reste. La preuve avec un projet européen consistant en une application pour smartphone capable de retracer les contacts avec une personne infectée.

Efficace sur dix virus

Pour des questions de sécurité et afin de ne pas créer de précédent, nous n’avons pas été autorisés à nous rendre sur le campus. C’est donc par écran interposé que nous nous sommes entretenus avec l’un des chercheurs intégré à ce dispositif inédit. Professeur au Laboratoire des nanomatériaux supramoléculaires et interfaces (SUNMIL) de l’école, Francesco Stellacci planche sur un médicament antiviral à large spectre qui pourrait freiner la propagation d’un virus tel que le SARS-CoV-2, responsable du Covid-19. «À l’image de la pénicilline, cet antibiotique capable de lutter contre plusieurs bactéries, mes recherches visent à créer quelque chose de semblable, mais contre les virus», explique le chercheur. La raison? Évidente, enchaîne Francesco Stellacci: «De nouveaux virus émergent régulièrement. Comment s’y préparer si on ne les connaît pas? L’antiviral à large spectre est le seul espoir de lutter contre des virus qui n’existent pas encore.»

«Mon médicament vise surtout à être efficace contre la prochaine pandémie, qui ne manquera pas de survenir. Ce n’est qu’une question de temps»

Déjà conçu en laboratoire, le traitement du scientifique italien est prometteur. Sa molécule est capable de bloquer in vitro une dizaine de virus très différents les uns des autres: le VIH, la dengue ou encore le virus respiratoire syncytial (VRS). Si la prochaine étape vise évidemment à tester le traitement avec le Covid-19, Francesco Stellacci, confiant, ne manque pas de méduser son auditoire lorsqu’il explique que vaincre le nouveau coronavirus n’est pas forcément l’objectif ultime. «Le développement de mon traitement va encore durer des mois. J’espère que d’ici là un vaccin contre le nouveau coronavirus aura été développé. Mais un vaccin n’est efficace que contre un seul virus, je travaille sur un traitement utile et efficace dans plusieurs cas. Mon médicament vise surtout à être efficace contre la prochaine pandémie, qui ne manquera pas de survenir. Ce n’est qu’une question de temps. Un nouveau virus émerge environ tous les quatre ans. Lorsque je suis né (ndlr: il a 47 ans), le sida, Ebola, le chikungunya ou Zika n’existaient pas. Le rêve que je caresse depuis dix ans est donc de trouver un médicament qui puisse enrayer les prochaines pandémies, qui seront peut-être bien plus dévastatrices.»

Rêveur, Francesco Stellaci n’en reste pas moins lucide. «Il est évident que le médicament sur lequel je travaille ne pourrait pas guérir tout le monde d’un seul coup. Mais admettons qu’il parvienne à traiter entre 30 et 50% des personnes infectées, cela permettrait tout de même de ralentir fortement la propagation du virus. Cela nous permettrait de gagner du temps.»