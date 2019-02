À l’EPFL, les étudiants suisses réussissent moins bien

Il y a toujours plus d’étudiants étrangers à l’EPFL. Et ils y réussissent mieux que les Suisses. C’est, en substance, le constat que l’on peut tirer de la réponse du Conseil d’État à l’interpellation du député UDC Thierry Dubois, qui s’inquiétait du sort des étudiants suisses à l’EPFL. Dans le détail, les détenteurs de la maturité fédérale représentent 43% des étudiants ayant réussi la 1re année l’an dernier, les 57% restants sont au bénéfice d’un titre secondaire européen.

La raison d’une telle différence est simple. Alors qu’une maturité fédérale, peu importe la moyenne obtenue et l’option choisie, permet de pousser les portes de l’EPFL, les exigences sont bien plus élevées pour les détenteurs d’un titre secondaire supérieur: «Ils sont admis à l’EPFL pour autant que la moyenne générale obtenue est égale ou supérieure à 80% de la note maximale, soit par exemple 16/20 pour un bac scientifique français», rappelle l’État. Décidée en 2004, la moyenne requise pour les Français souhaitant intégrer l’EPFL avait été relevée de 14 à 16 sur 20. «La mesure était considérée comme dissuasive au début, mais a vite rendu l’EPFL encore plus attractive», souligne le député, à qui les chiffres semblent donner raison. En 2005, le nombre d’étudiants de 1re année avec un titre d’accès étranger était de 87, pour un total de 766 étudiants, soit 11% du total des nouveaux. Il y avait alors 679 individus au bénéfice d’une maturité.

L’an dernier, les étudiants ayant décroché leurs diplômes à l’étranger représentaient 43% (776) des 1re année. 1025 étudiants avaient une maturité en poche. Cette progression s’explique aussi par la mise en œuvre du processus de Bologne, qui a permis l’harmonisation des systèmes de formation. (24 heures)