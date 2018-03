«À la Lagune, l’heure est venue d’oublier nos malheurs pour renouer avec la fête»

Dans le cadre paradisiaque de la Grande Cariçaie, réputé loin à la ronde pour son sens de la fête, le restaurant La Lagune s’est retrouvé du jour au lendemain précipité dans l’horreur, à quelques dizaines de mètres d’une scène de crime. Pire: le meurtrier présumé de la jeune femme retrouvée morte en janvier était un employé de la maison. Jusqu’ici Philippe Gendre, propriétaire des lieux, avait évité les journalistes. Aujourd’hui, il choisit de s’exprimer. Par amour pour son village, pour l’image de La Lagune, et pour défendre son personnel.

Pourquoi estimez-vous que la presse – «24 heures» en particulier – s’est acharnée sur vous?

Je ne comprends pas pourquoi on a mentionné mon nom et celui de La Lagune. Dans l’affaire Maëlys par exemple, qui a débuté lors d’un mariage dans un établissement public, on n’a jamais dit lequel, ni révélé l’identité de l’employeur du suspect. Idem pour le meurtre de Delémont, le parricide de Villeneuve et dernièrement le meurtrier de Rupperswil. On ne parle jamais de l’employeur! Alors que là, les médias reviennent sans arrêt là-dessus: et La Lagune par ci, et La Lagune par là, et quels sont mes liens avec le prévenu, et suis-je son oncle… Comme je n’ai pas répondu, les journalistes ont été à la pêche aux infos dans le village. Mais on n’y est pour rien, nous! J’étais à l’étranger au moment des faits – je voyage plus de six mois par année – et je suis revenu début janvier, une semaine avant la découverte du corps. J’ai appris ce drame à travers les journaux.

Pour quelle raison refusiez-vous de parler aux journalistes?

Pour la simple et bonne raison que je ne sais rien, absolument rien. Donc voilà, je n’ai pas à causer de ça. D’autant plus que c’est notre gérant qui dirige La Lagune de Cheyres depuis vingt ans et qui s’occupait du jeune homme qui a été arrêté. Moi je le connais très peu, je l’ai très peu vu: «Bonjour, salut, au revoir…» Ça s’est limité à ça.

N’êtes-vous pas présent au quotidien dans votre restaurant?

Moi, je suis plutôt là pour accueillir les clients, je ne m’occupe pas personnellement du restaurant.

Vous êtes dans vos autres Lagune?

Les deux autres Lagune – celle du Landeron et celle du Bouveret – sont franchisées. C’est un concept que nous avons lancé il y a 25 ansavec des amis. Nous étions trois à la base, deux aujourd’hui. On était les premiers à lancer un restaurant festif qui proposait une cuisine fusion très ensoleillée, à savoir toutes les saveurs des Caraïbes – ma femme est originaire de la Martinique – mêlées à la cuisine française. Le tout dans une ambiance dépaysante, pour passer des soirées comme sous les tropiques, au bout du monde. Un concept qui s’est développé au fil des ans. C’est devenu un peu le Club Med de la restauration avec de grands buffets, où tout le monde se retrouve pour faire la fête, avec des orchestres à peu près tous les soirs en saison. On danse, on rit, on boit, souvent jusqu’aux petites heures de la nuit.

La Lagune s’amuse beaucoup. Est-ce l’esprit des lieux qui dérange certains villageois?

Peut-être que ça dérange, oui. D’ailleurs, il y a parfois des plaintes parce qu’on fait trop de bruit. Mais il y a surtout des gens qui apprécient. Vous trouverez toujours quelqu’un dans le village pour dire: «Ah, hier soir j’étais à la Lagune, c’était de la folie, on était debout sur les tables!»

Les propos négatifs que nous avons relayés sont-ils l’expression d’une jalousie à votre égard?

La réussite suscite toujours des jalousies, mais il faut savoir qu’on travaille avant tout avec et pour le village, qui nous a toujours épaulés. Nous sommes deux grands amis à Cheyres, mon associé Éric Mollard, un grand promoteur immobilier qui fait presque tout par ici, et moi-même qui possède plusieurs restaurants. Cela crée des tensions, mais l’âme du village est avec nous et nous soutient. J’en veux pour preuve la Fondation La Lagune que nous avons créée à la fin des années 1990. On voyageait énormément avec mon épouse et mon associé, aux quatre coins de la planète. Toute cette misère à gauche à droite, on aidait vraiment beaucoup de monde et on s’est dit qu’il fallait avoir quelque chose de plus clair dans toutes ces aides et on a créé la fondation. On a commencé en Casamance, au Sénégal, par désenclaver des petits villages en leur offrant des pirogues et en créant des coopératives de femmes pour les gérer. Grâce à cela, les gens ont pu se rendre plus facilement à la petite ville de Ziguinchor pour acheter des médicaments, accoucher ou recevoir des soins. On a construit des écoles, soutenu des orphelinats, créé une boulangerie artisanale…

D’où vient l’argent de votre fondation?

On verse une partie de notre chiffre d’affaires, mais cela ne suffit pas. On a donc créé une association des amis de la Casamance. Elle compte 80 membres et presque tous sont des Cheyrois. C’est extraordinaire! Chaque année depuis douze ans, on organise un souper de soutien avec plus de 150 couverts et tous nos membres viennent avec du monde, c’est presque une fête villageoise. Alors dites-moi, si j’étais si mal accueilli ici, pourquoi tous ces gens viendraient participer? Il ne faut pas dire du mal de Cheyres, parce que j’en serais très fâché. J’adore ce village!

Acceptez-vous de nous dire quels sont vos liens avec le prévenu?

Qu’est-ce que cela change qu’il soit mon fils, mon neveu ou un inconnu? Je ne vois pas ce que cela apporte à cette affaire.

On a lu tout et son contraire à ce sujet…

Si vous voulez savoir, c’est mon cousin de Genève qui m’a demandé de prendre son fils ici, voilà. Je n’ai fait que dire oui, parce qu’il cherchait quelque chose, mais on ne peut pas dire que je le connais et je ne vois pas ce que cela peut changer à l’affaire. Ce drame a été terrible pour tout le monde. Ce qui m’a d’ailleurs beaucoup désolé, ce sont les propos malveillants relayés dans vos colonnes au sujet de La Lagune, des bruits infondés qui ont fait du mal à mon personnel. Des maris et des femmes de mes employés m’ont téléphoné, inquiets: «Qu’est-ce qui se passe chez vous?» Tout cela a rajouté une couche à une situation qui était déjà très pénible. Parce que bien entendu, s’agissant du meurtre, nos employés ne savaient rien du tout. Ils ont appris ça dans les journaux. Ils n’ont pas assisté à l’arrestation du suspect dans l’après-midi. Quand ils ont pris leur service, il était parti. Et ce n’était pas à moi de dire quoi que ce soit. Je n’avais pas à parler de ça.

Une fois le drame rendu public, comment avez-vous géré cette situation très déstabilisante pour votre personnel?

On en a très rapidement parlé en interne, mais on n’avait tellement rien à dire… Personne, personne n’avait rien remarqué. Vous voulez causer de quoi? On était tous choqués, c’est tout. Mais comme il n’y avait rien à dire, ni suspicion, ni quoi que ce soit, on n’a pas pu en causer. Il a fallu oublier, c’est tout, et puis passer quelques mauvaises nuits. Chacun dans son coin à ne pas fermer l’œil. De cela, oui, on en parlait: «Tu as pu dormir, toi? Non? Moi non plus.» Pour le reste, on n’a pas su quoi leur dire et eux n’ont pas su quoi nous demander, on était dans le noir total.

Et aujourd’hui, le soleil est-il revenu à La Lagune?

Maintenant, on commence à oublier un petit peu. Le personnel a beaucoup de travail pour préparer la grosse saison qui s’annonce. Quelque chose de très spécial va arriver. Au point où on en était, on s’est dit: il faut casser tous ces malheurs qu’on a eus, il faut partir dans la fête pour oublier. Ça va être de toute beauté. Ce drame nous a décidés à faire un peu plus fort cette année pour défendre notre image. Nous venons d’engager un orchestre qui viendra directement de Cuba et qui se produira tous les soirs chez nous cet été.

Êtes-vous impatient de connaître les conclusions de l’enquête?

C’est incompréhensible. Et ça ne colle pas avec le peu que je connaissais de ce jeune homme. À mes yeux, c’était une gentille personne. Est-ce lui, ou pas? Même s’il a avoué, la seule chose que je sais c’est qu’une enquête a été ouverte pour homicide et qu’il est soupçonné. On ne peut rien dire d’autre. (24 heures)