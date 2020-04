Les abbayes rendent les armes face au virus

Attendue depuis plusieurs jours, la nouvelle de l’annulation de la traditionnelle Fête de mai de Corcelles-près-Payerne est tombée lundi dans les boîtes aux lettres du village broyard de 2500 âmes. Réunissant la Jeunesse et la société de tir Union & Fraternité, les festivités n’auront donc pas lieu du 30 avril au 4 mai.

«Il y a quelques semaines, nous avons bien réfléchi à des alternatives comme d’installer des plexiglas entre les tireurs ou de déplacer la fête à l’automne, mais vu les circonstances actuelles, l’annulation était la solution la plus simple, même si cette décision nous attriste», glisse Cyrille Roux, abbé-président de la société. Les circonstances que le Corçallin évoque sont notamment l’interdiction prolongée des rassemblements de foule et la fermeture des stands de tir au moins jusqu’à fin mai décidées par la Fédération suisse de tir. «Même si nous avions pu organiser le concours de tir, l’absence de rencontre de toute la fraternité qui va avec, le risque de ne pas pouvoir fêter le roi du tir lors du cortège sont autant de bonnes raisons justifiant une annulation.»

Fête du 200e annulée

À Aigle, l’Abbaye de l’Aigle Noir devait célébrer son 200e anniversaire à ces mêmes dates. Là aussi, les festivités ont été annulées. «Pour marquer le coup, nous avions invité les comités des abbayes limitrophes à notre banquet et nous attendions quelque 250 tireurs au stand car la journée était ouverte aux membres des abbayes du district. Fêter le 201e aura moins de charme, mais nous n’avions pas vraiment le choix. Et certainement qu’on s’en souviendra longtemps», lâche Jérôme Duc, président de l’organisation.

«S’il faut porter un masque pour partager le verre de l’amitié, ce ne sera pas top»

Avec son comité, il a regardé pour repousser le rendez-vous à l’automne, mais il n’était pas aisé de retrouver des salles disponibles. Et les agendas seront certainement déjà bien pleins à cette période. Les prix déjà commandés seront donc remis aux vainqueurs des concours le 3 mai 2021.

Entre avril et juillet

Datant souvent de la période de domination bernoise, les abbayes tiennent une place importante dans le canton de Vaud. La Fédération vaudoise (FAV) en recense encore 186, dont une centaine se réunissent chaque année. Si l’idée d’origine de ces contingents était de maintenir des citoyens soldats prêts au combat, les réunions se sont transformées au fil des ans en fêtes de village, à un rythme annuel, bisannuel ou plus. «Cette année, 29 étaient agendées en avril et en mai, et sont d’office annulées ou renvoyées du fait de la fermeture des stands. L’essentiel des fêtes d’abbaye se déroule entre avril et juillet, dont 32 prévues en juin, qui sont encore dans l’incertitude totale», présente Patrick Terry, abbé-président de la FAV.

Les rassemblements de population jusqu’à 1000 personnes seront-ils de nouveau autorisés en juin et les mesures de distanciation pourront-elles être levées? Les organisateurs doivent répondre à ces questions pour lancer leurs festivités. C’est notamment le cas de Patrick Terry, qui préside aussi les destinées de l’Abbaye des Soldats helvétiques et des Grenadiers vaudois de Lausanne. Le tir d’abbaye était prévu les 27 et 28 juin au stand de Puidoux. Il est pour l’instant suspendu, la société n’ayant même pas encore pu organiser son assemblée annuelle. «S’il faut porter un masque pour partager le verre de l’amitié, ce ne sera pas top», sourit le responsable.

«D’ici à la mi-juin, il faudra savoir où on va. Si l’incertitude est trop importante, il sera plus sage d’annuler notre rendez-vous»

Plus grande abbaye du canton avec près de 1000 membres et régulièrement plus de 550 tireurs réunis sur les stalles du stand du Vernex, les Tireurs à la cible de Payerne se réunissent pour leur part le week-end du troisième dimanche d’août. Banquet de plus de 700 convives, fête de Jeunesse, nombreux cortèges en ville et imposante fête foraine rythment habituellement les joyeusetés. Autant dire que les préparatifs sont lancés des semaines à l’avance.

Payerne dans l’incertitude

«Plus tard le déconfinement complet se fera, plus les chances de célébrer le Tirage sont faibles», avoue Cédric Moullet, nouvel abbé-président. Tout en notant sa confiance envers le Conseil fédéral quant aux futures décisions à prendre, il espère toutefois pouvoir faire la fête du 15 au 17 août —avec son épouse, il a déjà pris des cours de danse… «Pour l’instant, nous avançons dans les préparatifs sans prendre de gros risques financiers. Mais d’ici à la mi-juin, il faudra savoir où on va. Si l’incertitude est trop importante, il sera plus sage d’annuler notre rendez-vous», conclut-il.