Les abris pour SDF ouverts 24h/24

Limiter les déplacements, diminuer les rassemblements. Voilà l’objectif avoué de la mesure prise par les autorités lausannoises et le Canton au sujet des lieux d’hébergements pour les sans-abri. Ainsi, LaMarmotte, le Sleep-In, LeRépit et L’Étape sont depuis lundi ouverts 24 heures sur 24. À ces structures connues s’ajoutent les lieux provisoires créés à la salle de gym du Bugnon et au bâtiment administratif de la Pontaise.

Au total, 212 places d’accueil gratuites sont réparties sur ces six sites. Et chacun d’entre eux «accueille une population spécifique (famille dans un site, personnes âgées et vulnérables dans un deuxième, personnes consommatrices de stupéfiants dans un troisième)», dit un communiqué de la Ville de Lausanne. Un étage du bâtiment de la Pontaise est, lui, prêt à héberger des personnes qui sont atteintes du Covid-19 ou en attente de leurs résultats.