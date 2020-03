Aider les Vaudoises traumatisées par leur accouchement

En chiffres

1/3

63%

21%

15%

des naissances sont vécues comme traumatiques par les mères.des patientes du CHUV souffrent d’un trouble de stress aigu une semaine après l’accouchement et 21% présentent un stress post-traumatique un mois après.des mères et 7% des pères sont touchés par le stress post-traumatique à la suite d’un accouchement (enquête du CHUV). La prévalence est bien plus élevée s’il y a eu des complications.des coûts de la santé sont en lien avec le post-partum. 28% de ces coûts sont en lien avec la mère et 72% en lien avec l’enfant.